Grave incendio forestal en cerro de Bello, Antioquia, completa 24 horas activo

Un grave incendio forestal completa 24 horas activo en el municipio de Bello, Antioquia, específicamente en el cerro Quitasol, una de las zonas ecológicas más importantes del Valle de Aburrá. Las llamas, que no han podido ser controladas pese a las labores continuas de los organismos de emergencia, mantienen en alerta a las autoridades ante el riesgo de que el fuego se extienda hacia sectores urbanos.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, alrededor de 42 unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello trabajan en la atención de esta conflagración, con el apoyo de la Defensa Civil, concentrando esfuerzos en contener el avance del incendio y evitar que llegue a zonas habitadas.

La emergencia se registra en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de extinción. Además, las condiciones climáticas adversas, como las altas temperaturas y los fuertes vientos, han contribuido a que el fuego se reactive y se propague en distintos momentos, pese a los intentos por controlarlo.

Según explicaron desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio de Bello, durante la atención de la emergencia se han realizado diferentes descargas de agua desde el aire; sin embargo, estas no han sido suficientes para apagar completamente las llamas. “Se hicieron 40 descargas... pero las condiciones climáticas no han ayudado. El exceso de calor y los fuertes vientos de la zona ayer no lograron apagar el incendio y se activó de nuevo en la noche de hoy”, indicó Jhon Alexánder Osorio, secretario de Gestión del Riesgo de Bello en dialogo con Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol.



¿Cómo se originó la conflagración?

La principal hipótesis sobre el origen del incendio apunta a un globo de mecha, una práctica ilegal que ha causado múltiples emergencias ambientales en esta zona del departamento. Las autoridades recordaron que el cerro Quitasol ha sido afectado en repetidas ocasiones por este tipo de artefactos, así como por actividades humanas irresponsables.



Ante la magnitud de la emergencia, se reforzarán las labores para intentar controlar el incendio en el cerro Quitasol. La Alcaldía de Bello informó a través de sus redes sociales que para la jornada de la mañana está prevista la intervención aérea con apoyo especializado.



“Se tiene prevista la intervención de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, equipado con el sistema bambi bucket, así como el acompañamiento del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN)”, señaló la administración municipal.

Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen un monitoreo permanente de la zona para evaluar la evolución del incendio y prevenir afectaciones mayores. “El SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá apoya las labores de monitoreo mediante el uso de drones, lo que permite identificar y hacer seguimiento a los focos activos”, precisaron las autoridades, con el objetivo de optimizar la respuesta de los organismos de emergencia y evitar que las llamas se propaguen hacia zonas urbanas.

La emergencia vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las prácticas humanas irresponsables que, en temporada seca, representan un alto riesgo para los ecosistemas del Valle de Aburrá y de Colombia.

