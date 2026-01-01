En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Grave incendio forestal en cerro de Bello, Antioquia, completa 24 horas activo

Grave incendio forestal en cerro de Bello, Antioquia, completa 24 horas activo

Continúan las labores para contener la emergencia, a la espera del apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; la principal hipótesis apunta a un globo de mecha.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de ene, 2026
