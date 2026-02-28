Pico y placa en Villavicencio funcionará así en la primera semana de marzo 2026: pilas a la rotación

El pico y placa para vehículos particulares en Villavicencio continuará aplicándose durante la semana del lunes 2 al viernes 6 de marzo, como parte de la medida adoptada por la Alcaldía y reglamentada a través del Decreto 015, que estará vigente hasta el 22 de diciembre de 2026.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que en 2026 habrá dos jornadas especiales en las que el pico y placa será obligatorio para vehículos particulares, el 3 de junio, con motivo del Día de la Bicicleta y la Actividad Física, y el 31 de octubre, por la celebración del Día de los Niños. En estas fechas, los taxis podrán circular de manera excepcional sin restricción.



Rotación del pico y placa en Villavicencio del 2 al 6 de marzo

Para la primera semana de marzo, la rotación del pico y placa se mantiene de la siguiente manera:



Lunes 2 de marzo: la restricción aplica para los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6, los cuales no podrán circular dentro del polígono establecido durante los horarios definidos.

Martes 3 de marzo: los automotores con placas finalizadas en 7 y 8 tendrán prohibida la circulación en las franjas horarias del pico y placa.

Miércoles 4 de marzo: la medida afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0, que deberán abstenerse de transitar dentro del área restringida.

Jueves 5 de marzo: no podrán movilizarse los automotores con placas terminadas en 1 y 2 durante los horarios de aplicación de la medida.

Viernes 6 de marzo: la semana cierra con la restricción para los vehículos cuyas placas finalizan en 3 y 4, completando la rotación establecida por la Secretaría de Movilidad.

La medida opera dentro del polígono oficial, el mismo que estuvo vigente el año anterior. Dentro de este perímetro, la circulación de vehículos particulares está restringida durante los horarios establecidos. No obstante, los automotores que tengan pico y placa sí pueden transitar por las vías que delimitan el polígono, siempre que no ingresen al área restringida.



Horarios del pico y placa en Villavicencio

La restricción rige de lunes a viernes y se aplica en dos franjas horarias, una en la mañana y otra en la tarde, dentro del mismo polígono utilizado durante el año 2025. Según explicó la Secretaría de Movilidad, durante estos horarios los vehículos particulares cuyo último dígito de placa coincida con el día asignado no podrán circular dentro del área delimitada. Los horarios establecidos para el pico y placa en la ciudad son:



6:30 a.m. a 9:30 a.m.

5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La fase pedagógica de la medida se desarrolló entre el 21 y el 25 de enero, periodo durante el cual no se aplicaron sanciones. Una vez finalizado ese plazo, las multas comenzaron a regir con normalidad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los conductores a verificar si su vehículo tiene restricción.



"Quienes incumplan la restricción e ingresen al polígono serán sancionados con el comparendo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo", indicó Luis Fernando Ramírez Garzón, el secretario de Movilidad.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co