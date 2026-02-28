Pico y placa en Bucaramanga del 2 al 6 de marzo de 2026: prográmese

Durante la semana comprendida entre el lunes 2 de marzo y el viernes 6 de marzo de 2026, Bucaramanga aplicará la medida de pico y placa según la rotación establecida para el primer trimestre del año. La administración municipal, a través de sus autoridades de tránsito, mantiene un esquema unificado que opera de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., de acuerdo con la programación vigente.



Pico y placa Bucaramanga del 2 al 6 de marzo de 2026

Lunes 2 de marzo: vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2.

Martes 3 de marzo: placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 4 de marzo: placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 5 de marzo: placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 6 de marzo: placas terminadas en 9 y 0.

Sábado 28: placas terminadas en 7 y 8

Este esquema de pico y placa responde al decreto que regula el tránsito vehicular durante enero, febrero y marzo de 2026, y cuyo propósito es mejorar la movilidad, disminuir la congestión y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.



¿Cómo funciona el pico y placa en Bucaramanga?

El pico y placa en Bucaramanga es una medida de control vehicular que restringe la circulación según el último dígito de la placa del automóvil o motocicleta. La norma aplica para vehículos particulares y motocicletas, y rige de lunes a viernes durante una franja continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., sin pausas intermedias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este esquema también está unificado con los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, lo que facilita movilidad metropolitana y reduce la posibilidad de evasión de la norma al transitar entre municipios.



Días y horarios en que aplica el pico y placa en Bucaramanga

La restricción opera de lunes a viernes, entre 6:00 a.m. y 8:00 p.m., cubriendo por completo las horas de mayor congestión tanto en la mañana como en la tarde. Para los sábados, la medida también aplica, pero entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m., con una rotación especial que varía durante el trimestre. Sin embargo, para el periodo solicitado del 2 al 6 de marzo solo aplican los días hábiles.

Los domingos y festivos no hay restricción.



Multas por incumplir la medida de pico y placa en Bucaramanga

Quienes transiten en un vehículo restringido según el día y horario establecido se exponen a una sanción económica correspondiente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo, según lo establecido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. La autoridad ha reiterado que no existe semana pedagógica, por lo que las sanciones aplican desde el primer día del calendario de rotación.



A ello se suma que cualquier conductor que circule con documentación vencida —como SOAT o revisión técnico-mecánica— también puede recibir una multa adicional prevista en el Código Nacional de Tránsito, equivalente a 30 SMDLV, aparte de la inmovilización del automotor.



Excepciones de pico y placa en Bucaramanga

Entre los vehículos exentos se encuentran:



Vehículos de transporte público colectivo y especial.

Automotores oficiales, diplomáticos o de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia, como ambulancias y bomberos.

Vehículos eléctricos o híbridos debidamente registrados.

Vehículos que transporten personas con discapacidad, previa acreditación.

Transporte de valores o carga perecedera.

Estas excepciones buscan garantizar la continuidad de los servicios esenciales y permitir la movilidad prioritaria cuando las circunstancias lo requieren.



Recomendaciones para la ciudadanía — pico y placa en Bucaramanga

Las autoridades recomiendan a los conductores verificar previamente el calendario de rotación, evitar desplazamientos innecesarios en horas pico y considerar alternativas como transporte público, bicicleta o vehículos compartidos. Asimismo, se recuerda la importancia de mantener al día toda la documentación vehicular para evitar sanciones adicionales.

