Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave incidente en colegio de Riohacha: niños sufrieron quemaduras de tercer grado con soda cáustica

Grave incidente en colegio de Riohacha: niños sufrieron quemaduras de tercer grado con soda cáustica

Una botella con soda cáustica provocó quemaduras a varios estudiantes en una escuela pública de Riohacha. El accidente dejó 16 menores lesionados, desatando alarma entre padres y comunidad educativa.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 20 de sept, 2025
Emergencia ambulancia
Algunos niños ya fueron dados de alta con recomendaciones médicas.
Getty Images

