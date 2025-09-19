En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Niño de 8 años en Medellín fue víctima de bala perdida: padrastro dio detalles de cómo sucedió

La mamá del menor escuchó un impacto de bala y cuando fue a revisar se encontró con su hijo desangrándose. Autoridades investigan de dónde provino el disparo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de sept, 2025
El niño se encuentra estable en un hospital -
Archivo / Telemedellín

