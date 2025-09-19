Niño de 8 años en Medellín fue víctima de bala perdida: padrastro dio detalles de cómo sucedió

Un niño de tan solo 8 años en Medellín fue víctima de una bala perdida. Los hechos sucedieron el pasado miércoles 17 de septiembre en el barrio Villa Liliam, oriente de la capital de Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el menor de edad se encontraba jugando en la sala de la casa cuando una bala entró a la vivienda y le impactó la cabeza.

La mamá del niño de 8 años víctima de la bala perdida, al escuchar el impacto, corrió para mirar qué había pasado y se encontró con su hijo en el piso sangrando. De inmediato, la mujer trasladó al pequeño a un centro asistencial, donde el menor fue estabilizado.



De acuerdo con el medio *El Colombiano*, el niño fue llevado por su mamá a la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, luego lo trasladaron al Hospital Infantil Consejo de Medellín y finalmente al Hospital San Vicente Fundación, donde el menor se encuentra recibiendo atención.



Habla padrastro de niño víctima de bala perdida en Medellín

Jordi Legarda, padrastro del niño, dijo en el medio *Telemedellín* que “gracias a Dios el niño está estable. Fueron cinco horas de cirugía que se hicieron muy largas. Todo salió muy bien”.

Publicidad

Además, narró cómo sucedieron los hechos: “Estábamos acostados con el niño tranquilos, el niño se levantó a mirar un ratico el teléfono y la bala entró por el techo. El techo es delgadito y el proyectil ingresó a la carita del niño. Nos dirigimos al Hospital de Buenos Aires, no nos atendieron y luego nos remitieron para el hospital de Campo Valdez”.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá trabaja para investigar cómo sucedieron los hechos y quién fue la persona que disparó el arma de fuego que terminó dejando al pequeño malherido.

Publicidad

Jordi sostuvo que los policías “hicieron el registro, miraron por dónde entró el proyectil y ya. Esa fue la información que dieron porque no encontraron más cosas para mirar”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias