Víctima de atentado en Bucaramanga permanece en estado crítico: empresario recibió dos disparos

Un atentado en Bucaramanga tuvo lugar este viernes, 19 de septiembre de 2025, cuando Julio Martín Suárez Gómez, empresario del sector farmacéutico, fue víctima de un atentado sicarial en pleno centro de la ciudad. El hecho se registró hacia la 1:00 p. m. en la intersección de la carrera 27 con calle 45, frente a la droguería Farmatodo, en el barrio Nuevo Sotomayor.

Suárez Gómez, de 38 años, es reconocido como líder de la empresa Drosan, dedicada a la distribución de productos farmacéuticos con sede en Floridablanca. En el momento del ataque, se desplazaba en una camioneta Nissan Xtrail gris, de placas DUN-751, registrada a nombre de ACTSIS Ltda., compañía de su suegro. Según testigos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, matrícula AKF-19F, lo interceptaron y abrieron fuego desde el costado izquierdo del vehículo.

El empresario recibió al menos dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el tórax, lo que le hizo perder el control del vehículo y estrellarse contra los jardines del establecimiento comercial. De inmediato, fue auxiliado por transeúntes y agentes de la Policía, quienes lo trasladaron de urgencia a la Clínica San Luis, ubicada a pocos metros del lugar. Su estado de salud fue catalogado como crítico por las autoridades médicas.



Tiroteo en Bucaramanga ocurrió frente a foro de precandidatos presidenciales

El ataque ocurrió en una zona altamente concurrida, justo frente al edificio donde se desarrollaba un foro político del partido Centro Democrático, con la presencia de figuras como las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, además del excandidato Andrés Guerra. A pesar de la fuerte presencia policial en el área por el evento, el atentado pasó inadvertido hasta que los acompañantes de la víctima pidieron ayuda.



Las autoridades locales, encabezadas por el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmaron que se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos. Se están revisando las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables, quienes huyeron por la calle 45 en dirección oriente–occidente tras perpetrar el ataque.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el móvil del atentado, se manejan varias hipótesis. Una de ellas apunta a un posible intento de hurto, ya que Suárez Gómez presuntamente transportaba una suma cercana a los 200 millones de pesos. Otra versión sugiere que el ataque podría estar relacionado con presiones extorsivas contra su familia, reconocida en el ámbito empresarial de la región.

Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, lamentó el hecho y reiteró que se trata de un evento aislado, sin relación con el foro político que se desarrollaba en las inmediaciones. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades en la identificación de los agresores y en la prevención de nuevos actos de violencia en espacios públicos.

Por ahora, Julio Martín Suárez permanece bajo observación médica con pronóstico reservado, mientras su familia y allegados esperan una pronta recuperación. Las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

