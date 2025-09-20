En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GRANJA DEL HORROR EN SUCRE
MAR CARIBE
ICBF
GAZA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Víctima de atentado en Bucaramanga permanece en estado crítico: empresario recibió dos disparos

Víctima de atentado en Bucaramanga permanece en estado crítico: empresario recibió dos disparos

El tiroteo en Bucaramanga se registró frente a un edificio donde se desarrollaba un foro con precandidatos presidenciales. El secretario del Interior señaló que el atentado fue ajeno a este evento.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Víctima de atentado en Bucaramanga permanece en estado crítico
Víctima de atentado en Bucaramanga permanece en estado crítico -
Tomada de redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad