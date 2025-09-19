En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Polilla y la Gorda Fabiola: la increíble historia de amor de los humoristas de Sábados Felices

Polilla y la Gorda Fabiola: la increíble historia de amor de los humoristas de Sábados Felices

Hace un año falleció la Gorda Fabiola, ícono del humor colombiano. Hoy, su risa, su valentía y el amor que compartió con Polilla perduran en la memoria de millones de colombianos. Así fue su historia de amor.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
La Gorda Fabiola y Polilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad