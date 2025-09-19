En vivo
Donald Trump afirma que Ejército de EE. UU. atacó otro barco "de narcotraficantes" en el Caribe

El presidente estadounidense aseguró que tres supuestos narcotraficantes murieron en el ataque y compartió un video del operativo, el cuarto de este tipo en el marco del despliegue militar de Washington.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Cuarta lancha atacada por Estados Unidos.

