Exclusivo

La granja del horror: militares recluían a jóvenes en Sucre para presentarlos como falsos positivos

Un reciente fallo por un caso de ejecuciones extrajudiciales dejó al descubierto una granja donde algunos miembros del Ejército, mediante engaños de supuestos trabajos agrícolas, llevaban a sus víctimas para retenerlas y asesinarlas cuando necesitaban reportar bajas en combate. Exclusivo Noticias Caracol.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 19 de sept, 2025
Falsos positivos en Sucre.
Víctor Manuel Rangel García.
