Reportan fuertes lluvias en Bogotá: así está clima este viernes, 19 de septiembre de 2025, EN VIVO

Este viernes 19 de septiembre de 2025, Bogotá enfrenta una jornada marcada por intensas precipitaciones que han generado afectaciones en distintas localidades de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha activado sus protocolos de monitoreo y respuesta ante emergencias, en el marco de la segunda temporada de lluvias que se extiende por el territorio capitalino.

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el IDIGER, la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde se han registrado lluvias sectorizadas, con intensidad variable, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

Las temperaturas han oscilado entre los 8 °C y los 19 °C, en concordancia con el clima frío de montaña característico de la Sabana de Bogotá. Este tipo de clima, influenciado por la altitud (2.640 metros sobre el nivel del mar) y la cercanía al ecuador, presenta variaciones súbitas en humedad y precipitaciones, lo que complica la elaboración de pronósticos precisos a corto plazo.



Emergencias reportadas por el IDIGER

Hasta las 6:00 p.m., el IDIGER ha reportado al menos 26 emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico, entre las que se destacan:



5 incidentes por caída de árboles

8 afectaciones en el servicio de gas

2 problemas de alcantarillado

1 falla en el suministro de energía

1 conato de incendio

1 daño estructural

1 accidente vehicular

2 riesgos de colapso estructural

1 rescate en ascensor

1 remoción en masa

Estas situaciones han sido atendidas por las entidades operativas del Distrito, incluyendo Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Metropolitana y el equipo técnico del IDIGER.



Sistema de Alerta Bogotá (SAB): monitoreo EN VIVO de las lluvias en Bogotá

El IDIGER ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Alerta Bogotá (SAB), una plataforma digital que permite consultar en tiempo real el estado del clima en la ciudad. A través del sitio web https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm, los usuarios pueden acceder a mapas interactivos que muestran:



Acumulado de lluvias por estación meteorológica

Clasificación de intensidad: sin lluvias, acumulados bajos (0-10 mm), moderados (10.1-30 mm), altos (30.1-50 mm) y muy altos (más de 50.1 mm)

Variables adicionales: temperatura, viento, humedad y niveles de cauces

Recomendaciones del IDIGER ante lluvias intensas en Bogotá

El Instituto ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos asociados a las lluvias:



Estar atentos a los canales oficiales: seguir las redes sociales del IDIGER, la Alcaldía de Bogotá y medios de comunicación confiables.

Evitar zonas de ladera o cercanas a cuerpos de agua: especialmente si se observan cambios en el terreno o aumento del nivel de los riachuelos.

No realizar actividades que involucren fuego: las condiciones secas previas y el viento pueden propagar incendios rápidamente.

Verificar las capacidades comunitarias: contar con herramientas básicas y personal capacitado para responder ante emergencias.

Reportar cualquier situación de riesgo: a través de la Línea 123, disponible las 24 horas del día.

🌧️ Prepara la sombrilla, el impermeable y las botas para el agua, llega la segunda temporada de lluvias a la ciudad. #LluviasBogotá



Sigue el minuto a minuto del tiempo en el SAB. https://t.co/gD0yupUUGt pic.twitter.com/wRV0lDdu8C — IDIGER (@IDIGER) September 19, 2025

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL