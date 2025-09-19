En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan fuertes lluvias en Bogotá: así está clima este viernes, 19 de septiembre de 2025, EN VIVO

Reportan fuertes lluvias en Bogotá: así está clima este viernes, 19 de septiembre de 2025, EN VIVO

Hasta las 6:00 de la tarde de este viernes, el IDIGER había reportado al menos 26 emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico en Bogotá, entre ellos la lluvia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 19 de sept, 2025
IDIGER, SAB - Getty Images

