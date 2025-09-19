Reportan fuertes lluvias en Bogotá: así está clima este viernes, 19 de septiembre de 2025, EN VIVO

Publicidad
Este viernes 19 de septiembre de 2025, Bogotá enfrenta una jornada marcada por intensas precipitaciones que han generado afectaciones en distintas localidades de la ciudad. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha activado sus protocolos de monitoreo y respuesta ante emergencias, en el marco de la segunda temporada de lluvias que se extiende por el territorio capitalino.
De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el IDIGER, la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y tiempo seco durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde se han registrado lluvias sectorizadas, con intensidad variable, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos, Usaquén, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.
Las temperaturas han oscilado entre los 8 °C y los 19 °C, en concordancia con el clima frío de montaña característico de la Sabana de Bogotá. Este tipo de clima, influenciado por la altitud (2.640 metros sobre el nivel del mar) y la cercanía al ecuador, presenta variaciones súbitas en humedad y precipitaciones, lo que complica la elaboración de pronósticos precisos a corto plazo.
Hasta las 6:00 p.m., el IDIGER ha reportado al menos 26 emergencias relacionadas con el fenómeno meteorológico, entre las que se destacan:
Estas situaciones han sido atendidas por las entidades operativas del Distrito, incluyendo Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Metropolitana y el equipo técnico del IDIGER.
El IDIGER ha puesto a disposición de la ciudadanía el Sistema de Alerta Bogotá (SAB), una plataforma digital que permite consultar en tiempo real el estado del clima en la ciudad. A través del sitio web https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm, los usuarios pueden acceder a mapas interactivos que muestran:
El Instituto ha emitido una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos asociados a las lluvias:
🌧️ Prepara la sombrilla, el impermeable y las botas para el agua, llega la segunda temporada de lluvias a la ciudad. #LluviasBogotá— IDIGER (@IDIGER) September 19, 2025
Sigue el minuto a minuto del tiempo en el SAB. https://t.co/gD0yupUUGt pic.twitter.com/wRV0lDdu8C
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL