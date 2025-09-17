ICBF lanzó remates de casas, apartamentos y bodegas desde $26 millones: cómo aprovechar las ofertas

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como otras entidades del Estado, inició un proceso de venta de inmuebles en varias ciudades de Colombia. La entidad dispone de un portafolio de bienes que pasan a procesos de venta o subasta con el fin de ser transferidos a nuevos propietarios. Estas transacciones se realizan mediante CISA, entidad encargada de gestionar y poner a disposición de la ciudadanía activos de carácter público que pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas interesadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las propiedades, que incluyen apartamentos, casas, locales, lotes y oficinas, tienen precios base que van desde los 26 millones de pesos hasta más de 3.000 millones y la comercialización se realiza a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA). En este proceso se encuentran disponibles inmuebles de diferentes características, como viviendas en zonas urbanas, lotes para uso habitacional o comercial, locales y oficinas en varias ciudades del país. Los precios varían de acuerdo con el tipo de propiedad, su ubicación y sus condiciones físicas.



ICBF lanzó remates de casas, apartamentos y bodegas desde $26 millones

Oferta de inmuebles disponibles en Bogotá

En la capital del país, el ICBF tiene en proceso de venta varios apartamentos, casas, oficinas y lotes. Dentro de algunas de las opciones se encuentran:



Apartamento en la Carrera 59A # 134-15, Apto. 106. Precio de venta: $408.830.700.

Apartamento en la Carrera 14 # 15-88, Apto. 202. Precio de venta: $265.606.300.

Oficina en la Carrera 7 # 33-42, Of. 1201. Precio de venta: $994.824.100.

Casa en la Calle 9 Sur # 5-58 Este. Precio de venta: $181.018.800.

Lote con construcción en la Calle 42 Sur # 8A-34 Este. Precio de venta: $2.119.916.200.

Apartamento en la Carrera 16 # 32-83, Apto. 304. Precio de venta: $379.612.600.

Apartamento en el Conjunto Residencial Iberia, Carrera 59. Precio de venta: $408.830.700.

Valle del Cauca

Además de Bogotá, el proceso de venta incluye propiedades en otras regiones:



Lote en la Avenida 6 Norte # 35-40, Cali. Precio: $3.665.163.100.

Lote de terreno en Palmira. Precio: $1.767.870.800.

Cundinamarca

Lote con construcción en la vereda Rincón Santo, Subachoque. Precio: $951.569.200.

Apartamento en Chía, Conjunto Residencial Girasol P.H. Precio: $190.467.770.

Casa en Zipaquirá. Precio: $438.931.931.

Antioquia

Casa en Medellín, barrio Trinidad. Precio: $246.051.700.

Apartamento en Medellín. Precio: $133.087.900.

Lotes en Salgar. Precios desde $76.000.000.

Santander

Local en la Carrera 5 # 9-68, Piedecuesta. Precio: $28.411.000.

Local en la Calle 9 # 7-81, Local 19, Piso 2, Piedecuesta. Precio: $76.028.300.

Bodega en Bucaramanga, Calle 9 # 15-79/89, Barrio Chapinero. Próximo en venta. Precio: $26.611.119.

Finca La Esperanza, vereda Palo Blanco Bajo (Curití). Próximo en venta. Precio: $298.894.936.

Casa en Los Santos, lote 29 El Tesoro de Acuarela. Próximo en venta. Precio: $92.031.748.

Casa en Bucaramanga, Conjunto Residencial El Palmar, Carrera 49 # 64-09. Próximo en venta.

Lote en el Parque Industrial de Bucaramanga, Manzana F. Próximo en venta.

En este portafolio también se contemplan inmuebles que pueden ser adquiridos o arrendados, como el local en el centro comercial Galerías en Bogotá, ubicado en la Calle 53B # 25-21, Local 2166, que tiene un precio de venta de $1.313.709.781 y un arriendo mensual de $14.146.518.



Requisitos y paso a paso para participar en remates del ICBF

Los interesados deben ingresar al portal de CISA (www.cisa.gov.co), seleccionar la entidad propietaria, en este caso el ICBF, y filtrar según el tipo de inmueble que buscan (apartamento, casa, lote, oficina, entre otros). El sistema permite revisar los detalles de cada propiedad, como precio, área y condiciones.

Si una persona desea participar en la compra, debe registrarse en la plataforma, dar clic en la opción "Quiero comprar" y diligenciar los formularios solicitados. Posteriormente, podrá presentar su oferta y, en caso de puja, esperar el resultado de adjudicación. Para resolver inquietudes, CISA dispuso la línea de WhatsApp 311 7954380, donde los ciudadanos pueden consultar información relacionada con el proceso.



La comercialización de bienes del ICBF mediante CISA está dirigida a todo tipo de ciudadanos o personas jurídicas que tengan interés en adquirirlos. Según la entidad, este mecanismo busca dinamizar activos públicos que ya no hacen parte de la operación misional del Instituto, al tiempo que permite que estos pasen a un uso habitacional, comercial o productivo en manos de nuevos propietarios. Además, los precios disponibles, que oscilan entre los 26 millones de pesos y los 3.665 millones, ofrecen un rango amplio para distintos perfiles de compradores.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co