ICBF lanzó remates de casas, apartamentos y bodegas desde $26 millones: cómo aprovechar las ofertas

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como otras entidades del Estado, inició un proceso de venta de inmuebles en varias ciudades de Colombia. La entidad dispone de un portafolio de bienes que pasan a procesos de venta o subasta con el fin de ser transferidos a nuevos propietarios. Estas transacciones se realizan mediante CISA, entidad encargada de gestionar y poner a disposición de la ciudadanía activos de carácter público que pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas interesadas.
Las propiedades, que incluyen apartamentos, casas, locales, lotes y oficinas, tienen precios base que van desde los 26 millones de pesos hasta más de 3.000 millones y la comercialización se realiza a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA). En este proceso se encuentran disponibles inmuebles de diferentes características, como viviendas en zonas urbanas, lotes para uso habitacional o comercial, locales y oficinas en varias ciudades del país. Los precios varían de acuerdo con el tipo de propiedad, su ubicación y sus condiciones físicas.
En la capital del país, el ICBF tiene en proceso de venta varios apartamentos, casas, oficinas y lotes. Dentro de algunas de las opciones se encuentran:
Además de Bogotá, el proceso de venta incluye propiedades en otras regiones:
En este portafolio también se contemplan inmuebles que pueden ser adquiridos o arrendados, como el local en el centro comercial Galerías en Bogotá, ubicado en la Calle 53B # 25-21, Local 2166, que tiene un precio de venta de $1.313.709.781 y un arriendo mensual de $14.146.518.
Los interesados deben ingresar al portal de CISA (www.cisa.gov.co), seleccionar la entidad propietaria, en este caso el ICBF, y filtrar según el tipo de inmueble que buscan (apartamento, casa, lote, oficina, entre otros). El sistema permite revisar los detalles de cada propiedad, como precio, área y condiciones.
Si una persona desea participar en la compra, debe registrarse en la plataforma, dar clic en la opción "Quiero comprar" y diligenciar los formularios solicitados. Posteriormente, podrá presentar su oferta y, en caso de puja, esperar el resultado de adjudicación. Para resolver inquietudes, CISA dispuso la línea de WhatsApp 311 7954380, donde los ciudadanos pueden consultar información relacionada con el proceso.
La comercialización de bienes del ICBF mediante CISA está dirigida a todo tipo de ciudadanos o personas jurídicas que tengan interés en adquirirlos. Según la entidad, este mecanismo busca dinamizar activos públicos que ya no hacen parte de la operación misional del Instituto, al tiempo que permite que estos pasen a un uso habitacional, comercial o productivo en manos de nuevos propietarios. Además, los precios disponibles, que oscilan entre los 26 millones de pesos y los 3.665 millones, ofrecen un rango amplio para distintos perfiles de compradores.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co