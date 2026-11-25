La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, lograron el rescate de las personas que permanecían secuestradas en el Almacén Éxito del sector de La Castellana en Cartagena, Bolívar. El operativo culminó sobre las 2:00 de la mañana de este miércoles luego de 17 horas de iniciada la situación de seguridad.



El Grupo Éxito confirmó esta mañana que tras superada la situación reabrían el supermercado con normalidad. "De acuerdo con el reporte de las autoridades competentes, la situación presentada en nuestro almacén Éxito en Cartagena ha finalizado. Nos da tranquilidad saber que todas las personas que permanecían retenidas han sido liberadas y se encuentran a salvo", se lee en un comunicado compartido por la empresa.

La compañía indicó que expresaban su solidaridad con los colaboradores, clientes y familias tras la situación de seguridad. "Sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad", añadieron.



"Hoy abrimos nuevamente las puertas de nuestro almacén Éxito Cartagena. Esperamos a nuestros clientes con la cercanía y la disposición de siempre, y les agradecemos las muestras de solidaridad y confianza que nos han brindado", agregó la empresa, enfatizando que para ellos su prioridad es "la vida, la seguridad y el bienestar de las personas".

Publicidad

Noticia en desarrollo...

