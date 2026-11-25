El presidente Abelardo de la Espriella calificó como “extraordinaria” la operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para lograr el rescate de los secuestrados en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de que estuvieran cerca de 16 horas en poder de delincuentes.



La operación de rescate se realizó a la una de la madrugada de este 25 de noviembre. “Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”, dijo el mandatario.

Como resultado de la operación, el presidente De la Espriella señaló que "uno de los bandidos fue dado de baja". Explicó que a los delincuentes se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes; sin embargo, rechazaron esa oportunidad y, por ende, se actuó con contundencia. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra Fuerza Pública. Felicito a todos los miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares por esta operación”, añadió.

Publicidad

(Vea aquí el minuto a minuto: Secuestro en Éxito de Cartagena: Fuerza Pública toma el control del almacén y rescata a rehenes)



Por el momento, las autoridades no han informado cuántos delincuentes estaban en el almacén Éxito como parte del robo frustrado al carro de valores y posterior secuestro a trabajadores y clientes de esa zona comercial cartagenera.



¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Publicidad

Las 16 horas de secuestro en el Éxito de Cartagena

De acuerdo con las versiones de las autoridades, la toma de rehenes en el almacén Éxito del sector La Castellana, en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena, se desencadenó tras un fallido intento de atraco a un vehículo blindado de valores.

Publicidad

Fue a las 8 de la mañana cuando un grupo de delincuentes armados irrumpió en el predio comercial con el objetivo de sustraer el dinero recaudado el día anterior. No obstante, el personal del centro de monitoreo advirtió los movimientos sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia y activó los botones de pánico. Ante la pronta llegada de patrullas de la Policía que bloquearon las rutas de escape, los asaltantes acorralados ingresaron intempestivamente al supermercado para refugiarse.

Al quedar acorralados en el interior del complejo, que incluye un supermercado, locales adyacentes y un gimnasio, los delincuentes privaron de la libertad a cerca de treinta personas entre clientes y trabajadores. Como respuesta de contención, se desplegó un imponente operativo de más de quinientos efectivos de la Policía y el Ejército, reforzados por unidades de la Sijín e inteligencia llegadas desde Bogotá.

Publicidad

(Le puede interesar: Hija de rehén liberada en Éxito de Cartagena narra la angustia de su mamá: casi seis horas retenida)

Frente a la zozobra ciudadana, las autoridades brindaron partes oficiales de tranquilidad. El presidente Abelardo de la Espriella precisó que la crisis obedecía a un acto de delincuencia común acorralada y no a un ataque de organizaciones terroristas, asegurando que la prioridad de la fuerza pública era salvaguardar la vida de los cautivos.

Publicidad

Una vez adelantada con éxito la operación de rescate, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó que gracias a Dios todas las personas retenidas están sanas y salvas. Agregó que hacia las 2 de la madrugada estaban regresando con sus familias previa verificación y evaluación de su estado de salud y condiciones físicas.

“¡Operativo impecable! Agradecemos al presidente Abelardo de la Espriella por su compromiso y decisión frente a esta situación donde se requería autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”, añadió el mandatario local.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL