Un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, logró dar con el rescate y la liberación de 46 personas que permanecían secuestradas por un grupo de delincuentes armados en el Éxito del sector de La Castellana en Cartagena, en el departamento de Bolívar. La operación de las autoridades culminó sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles, luego de que los secuestradores tomaran el establecimiento comercial alrededor de las 8:30 a. m. del martes.



Héctor Cuello, uno de los rehenes liberados, le dio una entrevista a Noticias Caracol desde el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias y reveló detalles inéditos de la dura situación que vivió junto a las demás personas. "Primero que todo sentí que volví a vivir. Volví a vivir porque esos hombres amados maltratando a uno. Ya yo sentí que volví a vivir y contento porque llegó el Ejército, llegó a rescatarnos. Hubo mucha presión, mucha tensión tanto mía como los compañeros", comenzó relatando el hombre.

El hombre, que trabaja en el área de panadería del Éxito, contó que entró a las 6:00 de la mañana a trabajar. Cuello reveló que a él y a los demás secuestrados los metieron en una bodega. "Esos manes estaban muy alterados, no sé si estaban bajo efecto de algo. Cuando ellos nos tiraron al piso, nos amarraron, un compañero estaba al lado mío, le pegaron con el revólver en el ojo. Yo me alteré también. A mí me cayó un cartón encima y él (secuestrador) pensó que yo estaba escondido. Y cuando vio que yo estaba, dijo: 'Estás escondido'. Y empezó a batearme ahí también", añadió.



¿Cómo fue el operativo de rescate en el Éxito de Cartagena?

Cuello aseguró que los secuestradores fueron violentos. "Nos hidrataron y todo, pero había momentos en que se alteraban", enfatizó. El hombre también narró lo que vivió durante el rescate y lo calificó como algo muy traumático. "Mucho explosivo, mucho ruido y eso tenía uno alterado, mis compañeros, todos llorando, todo el mundo llorando ahí, una tensión. Cuando el Ejército entró fue algo muy desesperante, algo que nunca pensé haber vivido", contó.

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Por último, el hombre explicó que pudo comunicarse con su familia cuando lo subieron a un vehículo del Ejército tras el rescate. "Pero no tuve palabras para mi familia...", dijo el hombre entre sollozos, agregando que lo más hermoso que escuchó fue cuando su hija le dijo que estaban al frente pendientes de él y le hicieron señas con una luz.



El operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, se logró la liberación de todas las personas sanas y salvas. "En una operación de filigrana, comandos de la Policía Nacional rescataron sanas y salvas a las personas que permanecían secuestradas en un establecimiento comercial en Cartagena", se lee en un comunicado oficial de las autoridades. Tras culminar el operativo, confirmaron que uno de los secuestradores fue abatido y que otros dos fueron capturados.



"Un grupo de 30 comandos de la Policía Nacional ingresó al establecimiento comercial y logró el rescate de los secuestrados, quienes se encuentran sanos y a salvo, en la operación también participaron las Fuerzas Militares", aseguraron las autoridades, agregando que en el operativo también "participaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y otras capacidades especializadas de la institución y la Fuerza Pública".

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“Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella.

