Luego de más de 16 horas de secuestro en las instalaciones del Éxito de La Castellana, en Cartagena, quedaron en libertad las 20 personas que permanecían en poder de un grupo de asaltantes.

Hacia las 12:30 de la madrugada llegaron refuerzos policiales a la zona para despejar a los curiosos que se acercaban al Éxito. Y a la 1 de la mañana empezó el acercamiento de un helicóptero al lugar. Posteriormente, se vio cómo unos agentes de la fuerza pública irrumpieron en el edificio y empiezan a retirar los obstáculos que impedían observar lo que pasaba en las instalaciones.

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Durante varios momentos de la madrugada sonaron en los alrededores del Éxito algunos aturdidores. Toda la zona estuvo acordonada fuertemente por la fuerza pública, que logró el control dentro del edificio. Por los ventanales del almacén se observaba a algunos de los captores con las manos en la cabeza.



La delicada situación fue atendida por el propio presidente Abelardo de la Espriella, quien en compañía del ministro de Defensa, el general Jorge Mora, estuvó desde la noche del martes en un puesto de mando unificado para conocer la situación de rehenes en Cartagena. “Toda la capacidad de la Fuerza Pública está desplegada y articulada. Nuestra prioridad es proteger la vida de los secuestrados y lograr su liberación sanos y salvos. No escatimaremos esfuerzos para conseguirlo”, indicó Mora en una comunicación en redes sociales.



¿Cómo fue la toma de rehenes en Cartagena?

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La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia en Cartagena, inició aproximadamente a las 8 de la mañana luego de lo que habría sido un frustrado intento de atraco a un carro de valores.

Según las versiones de las autoridades, un grupo de delincuentes armados acudió al establecimiento comercial con la intención de apoderarse del dinero recaudado durante el día lunes, el cual sería recogido por el vehículo de seguridad. Sin embargo, los operadores del sistema de monitoreo observaron a los sospechosos en las cámaras de seguridad y activaron de inmediato los botones de pánico.

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Así, ante la llegada instantánea de las patrullas policiales, los asaltantes quedaron acorralados y, sin posibilidad de escape, irrumpieron en el centro comercial para refugiarse, reteniendo a los clientes y trabajadores presentes en el Éxito.

Al interior del complejo, que incluye diversos locales comerciales y un gimnasio en la planta baja, los delincuentes secuestraron a cerca de 30 personas. En el gimnasio, la incursión generó momentos de incertidumbre y pánico entre los deportistas, quienes fueron resguardados en salones de clase por indicación del personal antes de ser evacuados paulatinamente por unidades de la Policía mediante protocolos de seguridad y requisas de control. En las primeras horas de negociación y despliegue táctico, las autoridades lograron la liberación de cinco mujeres mayores. En el transcurso del día fueron dejadas en libertad otras cinco personas.

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La contingencia provocó una movilización masiva de más de 500 efectivos de la fuerza pública, respaldados por tropas del Ejército, la Sijín, unidades especiales provenientes de Bogotá, así como el sobrevuelo constante de drones y helicópteros sobre el área acordonada.

Al mediodía, en las primeras horas del secuestro, el presidente De la Espriella aclaró que no se trataba de una acción ejecutada por grupos terroristas, sino de criminales comunes acorralados, prometiendo la liberación segura de los cautivos, la cual lideró desde la noche de martes tras llegar a Cartagena.

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