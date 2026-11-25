En la madrugada de este miércoles, tras 17 horas secuestradas, fueron liberadas las personas que se encontraban en un almacén Éxito en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. El operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, se logró la liberación de todas las personas sanas y salvas.



"En una operación de filigrana, comandos de la Policía Nacional rescataron sanas y salvas a las personas que permanecían secuestradas en un establecimiento comercial en Cartagena", se lee en un comunicado oficial de las autoridades. Tras culminar el operativo, confirmaron que uno de los secuestradores fue abatido y que otros dos fueron capturados .

"Un grupo de 30 comandos de la Policía Nacional ingresó al establecimiento comercial y logró el rescate de los secuestrados, quienes se encuentran sanos y a salvo, en la operación también participaron las Fuerzas Militares", aseguraron las autoridades, agregando que en el operativo también "participaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y otras capacidades especializadas de la institución y la Fuerza Pública".

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La labor de los integrantes del GAULA de la Policía Nacional permitieron la liberación de 10 rehenes durante las primeras horas de la situación. "Los hechos, que comenzaron aproximadamente a las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre, culminaron sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles, gracias al despliegue articulado de capacidades humanas, operativas, tecnológicas, investigativas y de inteligencia", aseguraron las autoridades.



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