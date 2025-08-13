Habla papá de joven apuñalado de muerte por habitante de calle en Itagüí: "A la vueltecita de casa"

Un escalofriante video que se hizo viral en redes sociales tiene indignados a los habitantes de Itagüí. En él, se capta el momento exacto en el que Esteban Yepes, un joven de solo 19 años, es apuñalado a muerte por un habitante de calle debido a que, según testigos, este no quiso darle limosna.

Los hechos se presentaron en el barrio Villa Paula, mismo lugar en el que vivía la víctima de este macabro asesinato. Su padre, Sergio Yepes, en diálogo con el diario El Colombiano, dio detalles sobre las circunstancias en las que se presentó el homicidio. Según relató al medio, el menor no logró ni siquiera ser trasladado hacia un centro asistencial debido a la gravedad de la herida, razón por la que perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.



El familiar relata que su hijo había salido a sacar a su mascota luego de llegar de su curso de inglés. Se estaba preparando y estudiando idiomas para ingresar a la universidad, pues quería formarse como administrador de empresas. Asimismo, el progenitor del joven relata que Yepes estaba en busca de oportunidades laborales para poderse costear sus estudios. “Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, dijo el padre al medio antioqueño.

El joven se encontraba a la vuelta de su casa con su mascota cuando, de un momento a otro, el habitante de calle que previamente le había pedido limosna lo atacó por detrás con un puñal. Pese a que el joven intentó llamar la atención y hasta quiso perseguir al delincuente, la grave herida ocasionó que se desplomara a los pocos segundos. “Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, dijo el pariente al medio citado.

El familiar entrevistado dejó claro que su hijo no era una persona problemática, y que incluso desde que se graduó del colegio, en 2024, era referenciado por ser una persona juiciosa y ejemplar en el barrio y en Concordia (Antioquia), su municipio natal. Por el momento se está a la espera de que el señalado responsable del crimen, ya detenido por las autoridades, inicie su respectivo procedimiento judicial.



¿Quién era el habitante de calle que habría atacado a joven en Itagüí?

Según relataron los testigos, el principal sospechoso era un hombre en condición de calle, que vestía una chaqueta gris y mostraba señales de ser un adulto mayor. Su rostro, con escaso cabello y una espesa barba blanca, fue uno de los rasgos más recordados. De acuerdo con algunos testimonios, el atacante habría sacado un arma cortopunzante de uno de sus bolsillos y la utilizó para herir mortalmente a Esteban Yepes. Acorde con información revelada por el secretario de seguridad de dicho municipio, Rafael Andrés Otálvaro, el presunto homicida era un hombre de 77 años llamado William de Jesús Cadavid.

La Alcaldía de Itagüí confirmó la captura a través de redes sociales. “¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un joven de 19 años en la zona Centro. ¡Rápido actuar para evitar impunidad!”, dijo a través de un reciente comunicado.

La administración local también dijo, en otra publicación, lo siguiente: “¡Capturado en tiempo récord! Gracias a la acción conjunta entre la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad de Itagüí, y al seguimiento por el sistema de cámaras de seguridad, se logró el arresto de la persona que presuntamente asesinó a un adolescente en la zona Centro de la ciudad”.

Aunque algunos vecinos del sector aseguran que el hombre implicado en el homicidio era conocido en el barrio y que, supuestamente, tenía antecedentes, hasta el momento no existen reportes oficiales que lo confirmen. Se espera el inicio de las audiencias correspondientes para conocer más detalles sobre este individuo.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO