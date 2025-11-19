En vivo
COLOMBIA  / Habla familiar de menor reclutado por 'Iván Mordisco' que murió en bombardeo: "Le quitaron el sueño"

Habla familiar de menor reclutado por 'Iván Mordisco' que murió en bombardeo: "Le quitaron el sueño"

Contó que el joven fue reclutado hace tres meses y que los grupos ilegales los amenazaron para que lo dejaran de buscar. "Se lo llevaron. No fue por voluntad propia", dijo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 19 de nov, 2025
Defensora denuncia la muerte de menores en bombardeos de Guaviare contra disidencias de ‘Mordisco’
Colprensa

