Habla familiar de menor reclutado por 'Iván Mordisco' que murió en bombardeo: "Le quitaron el sueño"

Los bombardeos del Gobierno colombiano contra el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, han desatado una tormenta política y jurídica en el país al confirmarse la muerte en ataques recientes de al menos doce menores de edad reclutados por esa guerrilla.

Las operaciones, ordenadas por el presidente Gustavo Petro, han abierto un debate sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), la responsabilidad estatal y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de niños.

Ahora, la representante Catherine Juvinao manifestó que serían 17 los menores asesinados en bombardeos. También señaló que otros 25 menores murieron a causa de la fuerza pública entre 2022 y 2024 por arma de fuego. “El gobierno no informó sobre estas operaciones ni sobre las víctimas”, anotó.



Por su parte, el presidente Petro respondió a las críticas y asumió la responsabilidad política de la operación en el Guaviare y pidió perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, insistió en que el ataque cumplió con el DIH porque, según él, "no había civiles" y el Ejército "no sabía de la presencia de menores".



Según el mandatario, eso evitó una posible emboscada de unos 150 hombres de las disidencias a soldados desplegados en la zona. Petro argumentó además que renunciar a este tipo de operaciones crearía un incentivo perverso para que los grupos armados sigan reclutando niños.

Estos ataques se han intensificado pese a que Petro comenzó su Gobierno con la promesa de privilegiar el diálogo mediante el programa de "paz total". Instituciones como la Procuraduría General y la Fiscalía Penal Militar y Policial abrieron indagaciones sobre los bombardeos con el fin de determinar si se cumplieron los principios de precaución, humanidad y proporcionalidad que exige el DIH.



Habla familia de menor que murió en bombardeo

Hasta Villavicencio llegaron los familiares de algunos menores que fallecieron en los bombardeos. En diálogo con Blu Radio, una de las allegadas contó que hacía tres meses no sabía del paradero del joven. “Mi papá lo estuvo buscando y, quienes se lo llevaron, nos dijeron que no lo buscaran más. Por miedo, por temor, no se pudo seguir buscando”, contó.

La familiar contó que nunca perdió la esperanza de verlo, hasta que escuchó la noticia del bombardeo y entre ellos estaba se ser querido, de 16 años y cursando quinto de primaria. “Era un muchacho que quería salir adelante, sacar a sus papás adelante”, narró. En su relato añadió que “esos grupos ilegales le quitaron el sueño, se lo llevaron. No fue por voluntad propia”. La familia solo se enteró del fallecimiento del menor una vez Medicina Legal publicó su identidad.

“Él era muy juicioso, le ayudaba mucho a mi papá. Era trabajador, le gustaba jugar con sus amigos. Éramos muy apegados los dos”, anotó su familiar. También comentó que les arrebataron las vidas a unos jóvenes quienes fueron reclutados en contra de su voluntad. “Soy una víctima que está sufriendo”, dijo.

Detrás del reclutamiento está el Estado Mayor Central, disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’. Según el Ministerio de Defensa, ese grupo armado creció este año el 20 por ciento, con lo cual se calcula que tiene unos 4.000 hombres en armas, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Tienen injerencia en Guaviare, Meta, Guainía y Vaupés, además se expandieron al Putumayo, Casanare, Arauca, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El Gobierno de Petro entabló negociaciones de paz con el EMC, pero en 2024 las suspendió y luego las retomó solo con una facción de ese grupo que es la menos beligerante.



¿Quién es alias Iván Mordisco?

Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país. Fue jefe del frente primero de las antiguas Farc e incluso dado por muerto en una operación militar en julio de 2022 en el departamento del Caquetá y este año se volvió a especular con su posible muerte en otro ataque.

Las autoridades verifican un video que apareció este martes en el que aparece amenazando al Gobierno colombiano por ordenar los bombardeos contra sus frentes en los que murieron menores reclutados a la fuerza.

Según el Instituto de Medicina Legal, la cifra incluye a cuatro niñas y tres niños muertos en un bombardeo el 11 de noviembre en el Guaviare, donde cayeron 20 guerrilleros. Otros cuatro menores murieron en un bombardeo el 1 de octubre en el Caquetá durante una ofensiva contra el EMC que, según el Gobierno, mantenía campamentos con reclutamiento activo de adolescentes.

A ellos se suma otro menor que falleció en un bombardeo en Arauca, frontera con Venezuela, el 13 de noviembre, en una acción también dirigida contra el anillo de seguridad de Mordisco.

