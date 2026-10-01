Sacerdote de Buga es señalado por presunto abuso sexual contra una niña de 13 años: irá a la cárcel

Un sacerdote de 34 años fue judicializado por el presunto abuso sexual de una niña de 13 años en Buga, Valle del Cauca, en hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2025. Durante la audiencia, la fiscal señaló que la menor de edad hacía parte de los grupos juveniles de la parroquia y era participante activa de las actividades religiosas que se realizaban en la comunidad. El caso de presunta agresión sexual se destapó porque la menor le reveló estos hechos a sus allegados.



De este crimen se le señala a Andrés Felipe Restrepo Obando, quien en ese entonces ejercía funciones pastorales en una parroquia del municipio y tenía contacto con la menor, quien participaba en actividades parroquiales, encuentros y grupos juveniles bajo su dirección.

Los detalles de la investigación que revela la Fiscalía

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el religioso habría utilizado la relación de confianza construida a través de su labor pastoral para acercarse a la menor y llevarla hasta una habitación de la casa cural, donde presuntamente se produjeron los actos de carácter sexual.

La Fiscalía sostiene que el sacerdote conocía que la víctima tenía 13 años y que, además, tenía una posición de autoridad dentro de las actividades religiosas en las que ella participaba.

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Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso explicó que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, el procesado habría comprendido las circunstancias particulares de la adolescente y la posición que ocupaba frente a ella. La funcionaria señaló que el religioso “era consciente de que se trataba de una menor de 13 años que hacía parte de los grupos juveniles de la parroquia y participaba activamente en actividades bajo su dirección espiritual”. (Le también: Red habría desfalcado al Estado en $3,5 billones con recursos de regalías durante 5 años)



También sostuvo que el sacerdote conocía la autoridad moral y religiosa que ejercía sobre la adolescente y la confianza que ella y su familia habían depositado en su condición de sacerdote. Según la Fiscalía, pese a ese contexto, el procesado habría instrumentalizado esa relación para propiciar espacios de privacidad e intimidad que habrían facilitado la comisión de los actos investigados. “Se valió de las asimetrías existentes entre un adulto de 34 años revestido de autoridad religiosa y una adolescente de apenas 13 años”, señaló la fiscal durante la audiencia.

La representante del ente acusador agregó que, para la Fiscalía, estos elementos mostrarían “un aprovechamiento consciente de la situación de vulnerabilidad de la víctima”.



La menor le contó lo ocurrido a sus familiares

Después de los hechos que son materia de investigación, la niña habría contado a sus familiares lo que había ocurrido. La versión entregada por la menor, según la Fiscalía, fue posteriormente reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios de policía judicial que participaron en la investigación.

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Con base en los elementos recopilados, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó al sacerdote el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. Restrepo Obando no aceptó los cargos.

Luego de escuchar los argumentos presentados durante las audiencias, un juez de control de garantías ordenó imponer al procesado medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro carcelario. La decisión hace parte del proceso judicial que se adelanta contra el sacerdote y no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal por los hechos investigados deberá ser determinada por las autoridades judiciales en las siguientes etapas del proceso.

María Paula Rodríguez Rozo

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