Habla mamá de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño, Antioquia: "No nos dejen solos"

“Ninguna autoridad se ha comunicado conmigo”, afirmó en Noticias Caracol Gloria Rueda, madre de Mateo Pérez, el periodista que permanece desaparecido en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.



El paradero de Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital El Confidente de Yarumal, continúa siendo desconocido. El comunicador, de 25 años, también cursa estudios en Ciencia Política en la Universidad Nacional y había llegado a Briceño el pasado 4 de mayo con el propósito de adelantar una investigación periodística.



El último rastro de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño

“El arribó hacia las 15:00 horas del del 4 de mayo. Tuvo entrevistas con varias autoridades, entre ellos personal del Ejército y personal de la Policía, averiguando sobre el tema de la motobomba, sobre el enfrentamiento que se había presentado el día lunes”, señaló Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

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De acuerdo con Martínez, al periodista le advirtieron sobre los riesgos de permanecer en la zona. Tanto las autoridades como los presidentes de las juntas de acción comunal le sugirieron regresar, recomendación que no atendió. “Él hizo caso omiso, se fue, fue visto recorriendo Las Auras, Pueblo Nuevo, Palmichal, por allá averiguando con la gente, me imagino yo, cómo podía llegar a los cabecillas de este grupo criminal que delinque en esa zona y posteriormente se perdió el rastro de él”, agregó el funcionario.



Mateo Pérez habría sido asesinado, según comunidad

Desde la tarde del martes no se tiene información sobre el comunicador. A partir de entonces, comenzó a circular una versión conocida por las autoridades departamentales. “La información que se maneja del posible asesinato del joven es dada por la comunidad al alcalde municipal de Briceño y el alcalde nos la hace saber a nosotros. Pero hay que ser prudentes porque, mientras no tengamos un cuerpo, pues no podemos estar hablando homicidio. Pero yo creería que a la comunidad hay que creerle”.

La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos y expresó su preocupación ante la posibilidad de que Mateo haya sido asesinado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, estructura que estaría bajo el mando de alias Calarcá. “La desaparición de Mateo ocurre en un contexto especialmente grave para el norte de Antioquia. El municipio de Briceño atraviesa una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el Frente 36 de las disidencias de la línea de Calarcá y el Clan del Golfo”, afirmó Iris Marín, defensora del Pueblo.



Entre tanto, los familiares del periodista insisten para que se intensifiquen las labores de búsqueda. Gloria Rueda hizo un llamado urgente a las autoridades y organismos nacionales e internacionales: “Pedimos a los órganos administrativos de Briceño, de Yarumal, a la Gobernación de Antioquia, a la Presidencia de la República, a los organismos internacionales de la Cruz Roja y a la Defensoría del Pueblo, que por favor nos ayuden, no nos dejen solos”.



Millonaria recompensa por delincuente que habría secuestradi a periodista en Briceño

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de alias Víctor Chalá, integrante del Frente 36 y señalado como presunto responsable de la desaparición del periodista. Sin embargo, la fuerte presencia guerrillera en el territorio ha impedido que las autoridades ingresen a la zona para esclarecer lo ocurrido.



Mientras las autoridades adelantan entonces la búsqueda del periodista y también tratan de confirmar la versión de la comunidad de que habría sido asesinado a mano armada por parte de estos criminales del Frente 36, también rechazan que en menos de un mes allí en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, han desaparecido forzosamente a tres personas.

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En Noticias Caracol en vivo habló la mamá del periodista desaparecido y mencionó que “la verdad, oficialmente no tengo ningún reporte. Lo que dicen los medios”. En cuanto a la última vez que habló con su hijo, Gloria aseguró que “el día que se fue para Briceño, el lunes en la mañana. Dijo que se iba a hacer a Briceño, que iba a hacer un reporte sobre algunas actividades que había allá en el municipio como un consejo de seguridad o algo así”.

Finalmente, sobre quién se ha comunicado con la familia, Gloria dijo que “solo los medios, pero ninguna autoridad me ha llamado”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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