¿Habrá lluvias? Ideam advierte cómo será el clima en la semana del 9 al 13 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana comprendida entre el lunes 9 y el viernes 13 de febrero de 2026. De acuerdo con la entidad, en gran parte del país se mantendrán condiciones mayormente secas durante los primeros días, aunque se prevé un incremento progresivo de las lluvias hacia la mitad y el final de la semana, especialmente en regiones como la Andina, Pacífica y Amazonia.

"Para esta semana, se prevé una tendencia de tiempo seco en la mayor parte del país con cielo entre despejado y parcialmente cubierto, y probabilidad de lluvias en sectores de las regiones: Pacífica, sur y occidente de la Andina y Amazonia", se lee en el comunicado de la entidad. Estas lluvias podrían presentarse de manera intermitente y, en algunos casos, alcanzar acumulados importantes, principalmente hacia el final de la semana.

En el caso de Bogotá, el pronóstico señala que podrían presentarse precipitaciones durante las horas de la tarde, con mayor probabilidad hacia los últimos días de la semana. Las lluvias más significativas se concentrarían en sectores del norte y occidente de la capital. En cuanto a la temperatura, el Ideam estima valores mínimos cercanos "entre aproximadamente 9 °C y 21 °C".



Para lo que queda de este lunes 9 de febrero, se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte durante la tarde y la noche en varias zonas del país. Entre los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Antioquia, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Caldas, así como regiones del Eje Cafetero, el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se anticipan lluvias en sectores de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.



Clima en la semana del 10 al 13 de febrero, según Ideam

Martes 10 de febrero

El martes 10 de febrero, las condiciones secas predominarán en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el Ideam advierte que persistirán lluvias en sectores del suroccidente de Córdoba, Antioquia, el sur de Santander, el occidente de Boyacá y el norte de Cundinamarca. También se esperan precipitaciones en zonas del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con posibilidad de acumulados importantes.



En regiones como Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y la Amazonia, se prevén lluvias de menor intensidad. En el Caribe insular, podrían presentarse lluvias intermitentes, especialmente en áreas marítimas cercanas a San Andrés y Providencia.



Miércoles 11 de febrero

Para el miércoles 11 de febrero, el Ideam señala un aumento de la nubosidad y de las lluvias a partir del mediodía y durante la noche en varias regiones. Se esperan precipitaciones en sectores del norte del Caribe, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, la región Pacífica y el oriente de la Amazonia.

En departamentos como La Guajira, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Tolima y Huila podrían presentarse lloviznas dispersas, mientras que en el resto del país continuarían las condiciones secas.



Jueves 12 de febrero

El jueves 12 de febrero podría marcar un punto de transición, con un aumento más generalizado de las lluvias. De acuerdo con el Ideam, las precipitaciones se concentrarían en áreas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia, incluyendo departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño y Amazonas.

En contraste, otras zonas del país mantendrían tiempo seco con cielos parcialmente nublados. En el Archipiélago de San Andrés, se prevén lluvias de corta duración a lo largo del día.



Viernes 13 de febrero

Finalmente, para el viernes 13 de febrero se anticipa un incremento significativo de las lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazonia, así como en el sur del Caribe. El Ideam advierte la posibilidad de acumulados elevados en departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá y Putumayo. También podrían presentarse lloviznas en sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Meta, Vichada y Guainía. En el Caribe insular, las lluvias serían ligeras y ocasionales.

