Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ellos son los más buscados por robo de vehículos de alta gama en Bogotá: hacen parte de 'Los Pumas'

Ellos son los más buscados por robo de vehículos de alta gama en Bogotá: hacen parte de 'Los Pumas'

Las autoridades de Bogotá lograron capturar a tres personas de la estructura criminal, y solicitan ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de los que aún siguen libres.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de feb, 2026
Miembros de 'Los Pumas' capturados.
Miembros de 'Los Pumas' capturados.
Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló el cartel de los cuatro más buscados por robo de vehículos de alta gama en la capital. Estos sujetos harían parte de 'Los Puma', una banda criminal que se ha ido debilitando. En últimas horas, las autoridades de Medellín y Bogotá lograron capturar a tres de los presuntos integrantes de la organización ilegal.

El golpe se logró gracias a la coordinación de la Seccional de Investigación Criminal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y el otro quedó en libertad.

"Las investigaciones permitieron identificar cómo operaban y dar con su paradero. Aún con todas las pruebas, uno de ellos fue dejado en libertad. El marco jurídico colombiano de lucha contra el crimen contribuye más a la protección de los derechos de los criminales que del resto de la ciudadanía. No obstante, seguimos detrás de la pista del resto de los miembros", aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

En ese sentido, además de anunciarse la captura de estos delincuentes, la Policía también reveló un cartel de las cuatro personas buscadas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado y que harían parte de 'Los Pumas'. Entre los más buscados se encuentra alias Sebas, quien se encarga de la planeación y organización de los hurtos.

Asimismo, alias Salado, responsable de la movilidad, toda vez que traslada los vehículos hurtados a centros comerciales o viviendas. Por otra parte, alias Velandia, quien aborda a las víctimas usando armas de fuego y violencia física y, finalmente, alias Ríos, encargado de la vigilancia y el seguimiento de las víctimas.

La ciudadanía puede aportar información a través de la línea segura 3057669226 o al correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co que permita su captura, garantizando la absoluta reserva.

"La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional seguirán adelantando acciones contra cualquier grupo delincuencial que atente contra el patrimonio y la integridad de los ciudadanos. De igual modo, invitan a la comunidad a continuar alertando a la Línea 123 cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo su seguridad y tranquilidad", aseguró el Distrito.

La cadena de hurto de vehículos en Bogotá, según concejal

El concejal Marco Acosta resaltó en últimos días que, según datos oficiales, el hurto de vehículos pasó de 4.147 casos en 2024 a 3.247 en 2025. Sin embargo, dijo que "esta reducción no representa una mejora estructural. Hoy Bogotá enfrenta un promedio de nueve vehículos robados cada día, con una tasa de 155 casos por cada 100.000 vehículos, y un mercado ilegal de autopartes que mueve alrededor de $4.500 millones de pesos".

En ese sentido, indicó que ya no se trata de un delito de oportunidad sino que es "una cadena criminal completa que incluye robo, despiece, distribución, lavado de dinero y corrupción institucional". La cadena se constituiría de los siguientes componentes:

  • Vigilancia previa.
  • Selección de vehículos y bodegas.
  • Desmonte técnico.
  • Acopio de piezas.
  • Falsificación de documentos.
  • Comercialización a través de talleres y comercios informales.

“Cuando el delito baja en una cifra, pero se fortalece como negocio, no estamos frente a una mejora, sino frente a una reconfiguración del crimen organizado”, enfatizó Acosta.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

