Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Violento hurto en calle 100 de Bogotá: ladrones golpearon a mujer y le dispararon con arma de fogueo

Violento hurto en calle 100 de Bogotá: ladrones golpearon a mujer y le dispararon con arma de fogueo

La víctima del incidente puso resistencia a sus atracadores, quienes la violentaron e intentaron raparle el bolso. Un video logró registrar todo lo acontecido.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 9 de feb, 2026
Robo en Bogotá
Por el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima. -
Foto: redes sociales

Un nuevo y violento hurto se registró recientemente en la capital del país. Una mujer, quien al parecer se encontraba transitando sobre la calle 100 con carrera 62 de Bogotá, fue agresivamente abordada por dos sujetos en moticicleta, quienes le arrebataron sus pertenencias y se dieron posteriormente a la fuga. El video del hecho fue publicado en redes sociales y se hizo viral durante la tarde de este lunes 9 de febrero y provocó indignación entre los usuarios, quienes manifiestan sentirse abrumados por la inseguridad de Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Lo que sobresale de tan lamentable hecho es la violencia con la que uno de los delincuentes llevó a cabo el hurto. El sujeto, quien vestía con casco, una chaqueta de color café claro y un pantalón de jean azul, se acercó a la víctima e intentó raparle el bolso que llevaba. Debido a que la mujer puso resistencia, el delincuente empezó a usar la fuerza para quedarse con dicho objeto, sacudiendo y golpeando a la afectada hasta lograr quedarse con dicho artículo. Finalmente, el sujeto, al parecer con un arma de fogueo, disparó en contra de la mujer, se subió a la motocicleta, y se dio a la fuga.

El vehículo involucrado en los hechos, una motocicleta, era conducido por otro hombre, quien vestía pantalón y chaqueta negra. Este también portaba una maleta del mismo color de sus prendas de vestír y se mantenía a pocos metros de la zona en la que ocurrió el robo. Una vez se concretó el violento atraco, esperó a que su compañero abordara y abandonó el lugar.

Noticias Caracol conoció que los ladrones intentaban robar una suma de dinero aproximada de 3 millones de pesos que llevaba la víctima; Esta última, quien según confirmaron las autoridades no aceptó el acompañamiento de las autoridades tras hacer dicho retiro en una entidad bancaria, cayó al suelo luego de recibir el disparo y fue trasladada inmediatamente hacia la clínica Shaio, ubicada cerca del punto en el que se presentaron los hechos. Por el momento, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra haciendo una revisión detallada de cámaras de seguridad del sector para identificar a los delincuentes y determinar si estos cuentan con antecedentes por los mismos hechos.

La mujer recibió el impacto de bala en su pierna izquierda y se encuentra siendo atendida por personal médico. Está fuera de peligro.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO

