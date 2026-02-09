Emotivo video| En Córdoba, perro exhausto nadó hasta lancha para ser rescatado: "Se estaba ahogando"

La situación en Córdoba continúa siendo compleja. Las intensas lluvias en el departamento han provocado múltiples emergencias que han ocasionado el desplazamiento temporal de miles de familias; muchas de ellas, han tenido buscar refugio, perdiendo también, por las inundaciones ocasionadas, alimentos, medicamentos, muebles, electrodomésticos y demás bienes clave para tener una buena calidad de vida.

Pero la situación no solo es compleja para las familias damnificadas. Las mascotas o animales domésticos que también habitaban en estas zonas, hoy inundadas, también han cargado con importantes consecuencias. Muchos de ellos han perdido a sus familias, otros han resultado enfermos por los niveles de agua y, en general, la gran mayoría de ellos se han quedado sin alimentos en buen estado. Si bien muchas familias se han trasladado junto con sus mascotas, aquellos animales callejeros o que eran cuidados en comunidad han quedado a la deriva y sin amparo en varios lugares del departamento.

Para ejemplificar este triste momento que viven dichos animales, la plataforma Alto, organización en defensa de los animales en Colombia, ha publicado un conmovedor video que se ha hecho viral en redes sociales. En él aparecen algunos rescatistas que transitaban por los municipios inundados por las fuertes lluvias, quienes logran rescatar a un pequeño canino de pelaje negro, el cual, según la misma persona que lo ayudó a subirse al bote, se encontraba débil intentando subirse sobre algún tejado mientras nadaba con sus últimas fuerzas.



Fue gracias a la ayuda de uno de los rescatistas que recorría el municipio que se pudo subir al canino afectado. Al subir al mismo, el perro evidenciaba notorio agotamiento; inmediatamente fue asegurado por parte de las personas que se transportaban en la lancha. "¿Se estaba ahogando?", preguntaba quien grababa en el momento del rescate. "Sí, para subirse en la teja de allá", respondió el hombre que bajó a rescatarlo.



Tras pasar días sin comer, este perrito nadó con sus últimas fuerzas cuando vio la canoa de los rescatistas. Cuando estaba a punto de desfallecer, un joven valiente lo ayudó a cruzar. Un millón de gracias a estos seres humanos de gran corazón En este doloroso panorama de inundaciones que viven seres humanos y animales en Córdoba, organizaciones animalistas de Bogotá, entre ellas, la Plataforma ALTO, nos unimos junto a la senadora animalista Esmeralda Hernández, y ya finalizamos una campaña de donación de alimentos e insumos por los animales de Córdoba", escribió la plataforma ALTO, la cual publicó el video, desde sus redes sociales.

Pero esta ola invernal no solo ha afectado a los animales de casa como perros o gatos; otro video publicado en redes sociales también se logra plasmar la crítica situación que viven animales domésticos rurales como búfalos o vacas. En esta grabación, por ejemplo, se logra ver a una búfala nadando junto a su cría, quien fue rescatada por hombres que recorrían la zona en lancha y evidenciaban la dificultad que presentaba esta cría para nadar en estas zonas inundadas:

#Colombia | Circula en redes un video que muestra a una búfala siguiendo una lancha en medio de las inundaciones en Córdoba, angustiada por su cría, que estaba siendo transportada por varias personas. pic.twitter.com/wAHNSWWYYO — Kienyke (@kienyke) February 9, 2026

¿Cuántas toneladas de alimento se han recolectado en Bogotá para ayudar a los animales domésticos de Córdoba?

La plataforma Alto y otras organizaciones públicas y privadas han llevado a cabo masivas jornadas de recolección de concentrados, medicamentos e insumos para los animales damnificados por esta ola invernal. En un esfuerzo conjunto entre organizaciones defensoras de animales, Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Ejército Nacional y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) durante los días 6, 7 y 8 de febrero se recolectaron más de 10,4 toneladas de ayudas.

"La Gran Donatón por los animales de Córdoba, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), con el apoyo del GRUPO GRAVED Colombia, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, a través del IPYBAC, y el Ejército Nacional, cerró con un resultado histórico, gracias a la zoolidaridad de la ciudadanía y de distintos sectores, logrando recolectar más de 10,40 toneladas de alimentos, medicinas e insumos veterinarios destinados a los animales afectados por las fuertes lluvias en el departamento de Córdoba. Desde su convocatoria la Donatón movilizó a cientos de bogotanos, organizaciones, empresas privadas y entidades públicas a aportar con alimentos concentrados y húmedos para animales de compañía y de granja, insumos veterinarios como desparasitantes, multivitamínicos, gasas, clorhexidina y otros elementos de apoyo, así como correas, collares y platos para el cuidado de los animales, entre otros elementos", manifestó el IDPYBA.

