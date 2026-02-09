En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Migración Colombia anuncia plan de contingencia contra operación reglamento por parte de sindicatos

Migración Colombia anuncia plan de contingencia contra operación reglamento por parte de sindicatos

La entidad Migración Colombia anunció un plan de contigencia para contrarrestar los efectos de la "operación reglamento" efectuada por grupos de sindicalistas y que han ocasionado demoras en el aeropuerto El Dorado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Migración Colombia anuncia plan de contingencia contra operación reglamento por parte de sindicatos
Imagen de referencia del aeropuerto El Dorado.
Cortesía

La autoridad civil de seguridad y control migratorio del país, Migración Colombia, dio a conocer que iniciaba un plan de contingencia para contrarrestar los efectos de las largas filas en aeropuertos como El Dorado de Bogotá, que se registraron este lunes. Organizaciones sindicales habían anunciado varias acciones tras incumplimientos en diálogos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Recibo del agua llegará más barato en estas tres localidades de Bogotá
    Recibo del agua llegará más barato en estas tres localidades de Bogotá -
    Getty Images - Acueducto de Bogotá
    BOGOTÁ

    Recibo del agua llegará más barato en estas tres localidades de Bogotá: Acueducto explicó por qué

  2. Esto respondió Smart Fit tras muerte de fisicoculturista dentro de sus instalaciones en Bogotá
    Juan Sebastián Anzola Quintero tenía 26 años.
    Pexels/Redes sociales
    BOGOTÁ

    Esto respondió Smart Fit tras muerte de fisicoculturista dentro de sus instalaciones en Bogotá

"Con el fin de evitar contratiempos ante los anuncios de operación reglamento, se ha dispuesto un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país. Como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios", se lee en un comunicado de la entidad.

Migración Colombia asegura que el refuerzo del persona se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, ya que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig. "Hace un llamado a los viajeros a enrolarse previamente en Biomig y a hacer el máximo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar su tránsito por los controles migratorios. Asimismo, se recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación", agregaron.

Lea: Aeronave se accidentó en inmediaciones del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cerca de Cali

Publicidad

Asimismo, se mantiene un contacto permanente entre Migración Colombia, las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria – COFAE. En días pasados, la aerolínea Avianca había compartido un comunicado haciendo un llamado: "La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) anunció acciones que podrían impactar gravemente la operación del Aeropuerto El Dorado y de los demás aeropuertos con operación internacional de Colombia. Ante esta situación, Avianca expresa su profunda preocupación por las consecuencias que esto pueda tener para miles de viajeros".

La aerolínea recordó que en diciembre de 2024 se dio una situación similar. "Que causó más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, y afectó a más de 2239 pasajeros, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado", aseguraron. Migración Colombia dijo en que reiteraba "su voluntad permanente de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la entidad, con el propósito de avanzar en acuerdos que contribuyan tanto al bienestar laboral como a la adecuada prestación del servicio migratorio".

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Aeropuerto El Dorado

Migración Colombia

Turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad