Hallan muerta en extrañas circunstancias a la influencer Baby Demoni: Yina Calderón reveló detalles

En las últimas horas se confirmó la repentina muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquin, más conocida en el mundo digital como 'Baby Demoni', una influencer que sumaba más de 90 mil seguidores en su red social de Instagram y más de 900 mil seguidores en TikTok. El deceso generó conmoción después de que Yina Calderón, quien afirmó ser una amiga cercana, se pronunció sobre el caso y lo confirmó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La reconocida Dj y empresaria informó en varios videos publicados en sus redes sociales, la noche de este miércoles 15 de octubre, que "acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni". Sus primeras declaraciones, hechas en medio de lágrimas, incluyeron un grave señalamiento contra la pareja de la creadora de contenido: "Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune".

Se debe destacar que 'Baby Demoni' era una tiktoker y modelo colombiana nacida en Bogotá en el año 2001. Hasta el momento, no se han compartido detalles exactos de dónde o cómo ocurrió la muerte, sin embargo, versiones de sus allegados indicaron que habría sucedido en horas de la noche de este miércoles tras haber sido trasladada a un centro médico. Antes de que se hablara de su fallecimiento, la misma Calderón había publicado en sus historias de su cuenta oficial de Instagram un video de la joven con el mensaje: "Amiga, mi Dios te mejore, aquí estamos orando por ti. Dios, necesitamos un milagro".



Tras la noticia, la empresaria indicó que había ido con sus hermanas al hospital para ofrecer ayuda a sus familiares, destacando que es "bastante raro" el caso. "Ella hace dos días se había hecho la lipo, los senos, estaba súper feliz, estaba súper contenta con las cirugías, eso está muy raro", detalló.



Sus últimos minutos con vida: su pareja se pronunció y habló de la supuesta "pelea"

Juliana Calderón, una de las hermanas de Yina Calderón, habló en redes sociales del caso horas antes de su muerte asegurando tener el dictamen preliminar de cómo fue el presunto ataque la habría dejado en un grave estado de salud. De acuerdo con sus declaraciones, se habría tratado de un "intento de homicidio". Así lo afirmó en un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, donde afirmó que es su amiga y que le solía "colaborar" con diferentes trabajos en redes sociales.

Publicidad

Al respecto de sus últimos minutos con vida y cómo fue hallada, precisó que sus propios familiares la habrían encontrado dentro de su vivienda "tirada" y "al comienzo se pensaba que era un suicidio, que ella había intentado atentar contra su vida". Sin embargo, añadió que "los doctores acaban de dar el dictamen de que fue un intento de homicidio. No sabemos que pueda pasar con ella".



Ante las acusaciones de un presunto ataque tras la confirmación de su deceso, la pareja sentimental de la modelo, conocido en redes con el usuario de 'Samor one' se pronunció sobre el tema en su cuenta de TikTok la noche de este miércoles. En un video publicado en su cuenta, él explicó su versión de los hechos que habrían ocurrido y aclaró que era su pareja desde "hace cinco años. Ella y yo tenemos un hogar”. De igual forma, reconoció que el fue quien la "llevó a urgencias, que la dejó en urgencias".

El joven, que se describe como un artista del género urbano, indicó que este 15 de octubre "se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas". Relató que, tras ello, "yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión. En esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí, como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía".

Publicidad

De acuerdo con su narración, expresó que el texto lo alarmó y que "sentí una corazonada. Me devolví lo más rápido que pude y con ayuda de los vecinos la llevamos al hospital”. 'Samor' aseguró que después de dejarla en el centro médico le informó a sus familiares de la situación, insistiendo que las autoridades en están en cabeza de la investigación para determinar con exactitud sus causas de muerte.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

