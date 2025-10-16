En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan muerta en extrañas circunstancias a la influencer Baby Demoni: Yina Calderón reveló detalles

Hallan muerta en extrañas circunstancias a la influencer Baby Demoni: Yina Calderón reveló detalles

Los allegados a la reconocida influencer María Alejandra Esquin, conocida como 'Baby Demoni', hablaron de cómo hallaron el cuerpo y de sus últimos momentos con vida. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Hallan muerta a la influencer Baby Demoni
Hallan muerta a la influencer Baby Demoni
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad