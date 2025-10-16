¿Quién era Baby Demoni, influencer bogotana que falleció en extrañas circunstancias?

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en el mundo de las redes sociales como Baby Demoni. La también creadora de contenido Yina Calderón confirmó la noticia a través de sus redes sociales y dio versiones de lo que puso haber pasado con su amiga.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Baby Demoni era una joven de 24 años que se dedicaba a la creación de contenido para TikTok, Instagram, entre otras redes sociales, con un estilo urbano, usando canciones de diferentes géneros como rap o trap. Solo en Instagram contaba con más de 123.000 seguidores, mientras que en TikTok superaba los 945.000. También hacía transmisiones en vivo a través de sus redes.

Su amiga Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, publicó un video en sus redes sociales llamado En memoria de Alejandra. “Hoy recordamos a una mujer auténtica, llena de vida y energía. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar y su carisma conquistaba corazones. Alejandra fue una amiga leal, una madre amorosa y una persona que siempre estaba dispuesta a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. En cada video, en cada risa compartida, dejó una huella que seguirá viva en quienes tuvimos la suerte de conocerla. Su alegría, su fuerza y su manera de ver la vida nos inspira a seguir adelante, a valorar cada momento y a recordar que el amor nunca se va, solo cambia de forma. Hoy no decimos adiós, decimos: gracias, Alejandra, por tanto. Tu luz seguirá brillando en nuestros corazones”.



Publicidad

¿Qué le pasó a Baby Demoni?

Según Calderón, Baby Demoni y su novio habían tenido una discusión en la casa donde vivían. “Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué”, manifestó Yina.



Además, Calderón denunció que en el hospital a donde fue llevada Alejandra “le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”.

Yina también confirmó que dos días antes de su extraño fallecimiento, Baby Demoni se había realizado una liposucción. “Estaba súper feliz, estaba súper contenta con la cirugía. Eso está muy raro”.



La cirugía de Baby Demoni

Sobre la cirugía que se realizó, Alejandra publicó un video en sus redes sociales el previo de la intervención dando detalles de lo que le iban a hacer: “Aproximadamente hace siete años yo tuve a mi hija. Ese embarazo fue una locura. Pensé que iba a tener gemelos. Mi cuerpo estaba demasiado grande y estaba sufriendo de hipotiroidismo. Yo siempre he sido flaca y los cambios en mi cuerpo fueron terribles. Me tocó tomar hormonas y todo el cuento”.

Publicidad

Puntualizó que “el doctor realizó dos reconstrucciones mamarias ya que también tenía mis mamarias destruidas. Quiero agradecer al doctor Ricardo Urazan por haberme apoyado en esto, por haberme quitado una de las inseguridades más grandes de mi vida, por apoyar a muchas mujeres en el país que sufren cirugías malas, que pasan por procedimientos mal hechos y por ayudar a mamás como yo que han pasado por cosas difíciles. Gracias a él yo puedo estar hablando aquí con ustedes”.

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no se han pronunciado en torno al fallecimiento de la influencer y se desconoce cuál fue la causa de su muerte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias