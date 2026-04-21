Hallan sin vida a cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en zona rural de Jamundí.

La Alcaldía de Jamundí, en el Valle del Cauca, informó oficialmente este 21 de abril de 2026 sobre el hallazgo sin vida de los cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos días atrás en una zona rural del municipio. La confirmación se dio mediante un comunicado institucional en el que la administración local expresó su rechazo frente a lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los jóvenes desaparecieron el pasado jueves cuando se encontraban en un sector rural de la parte alta del municipio. Desde ese momento, familiares y habitantes de la zona alertaron sobre su ausencia, lo que llevó a la activación de operativos de búsqueda por parte de la Fuerza Pública y organismos de investigación.

"La Alcaldía de Jamundí expresa su más profundo dolor y rechazo ante el hallazgo sin vida de los jóvenes que habían sido reportados como secuestrados en días anteriores en zona rural del municipio", indicó la Administración sobre la tragedia.



Noticia en desarrollo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co