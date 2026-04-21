Video desata rechazo por trato a perro de vigilancia en TransMilenio: esto dijeron las autoridades

Un video difundido por la plataforma animalista ALTO desató indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre el uso de animales en labores de vigilancia en Bogotá. Las imágenes, que habrían sido grabadas en el portal 20 de Julio de TransMilenio, muestran un presunto caso de maltrato contra un perro que prestaba servicios de seguridad en el sistema de transporte.



En el registro audiovisual se escucha a varias personas mientras intentan ponerle un bozal al animal, que se resiste visiblemente. En la escena, un hombre sostiene al perro de la correa, mientras una mujer trata de colocarle el implemento. En medio del forcejeo, se oyen expresiones que han generado rechazo, entre ellas la frase “toca a las patadas”, así como otras palabras inapropiadas.

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El video también deja escuchar a la mujer advertir “cuidado lo ahorca”, mientras el animal gruñe en señal de incomodidad y rechazo ante la situación. Estas imágenes fueron compartidas por la organización, que denunció lo ocurrido y pidió acciones frente a lo que considera un caso de abuso.

Desde la plataforma ALTO se hizo un llamado contundente. En el pronunciamiento, la organización cuestionó el uso de estos animales en labores de seguridad, señalando que “él no es un guardia, es una víctima que ‘trabaja’ todo el día con un bozal para luego terminar encerrado en una fría jaula”.



BASTA de abuso a los perritos de vigilancia en @TransMilenio . Él no es un guardia, es una víctima que "trabaja" todo el día con un bozal para luego terminar encerrado en una fría jaula 💔



Según la denuncia ciudadana, esto sucedió en el portal 20 de Julio de Bogotá.



Hace… pic.twitter.com/HXjcrD8iqC — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) April 20, 2026

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¿Qué dijeron las autoridades frente a este caso?

Frente a lo ocurrido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rechazó los hechos y anunció acciones inmediatas. Su director, Antonio Hernández Llamas, aseguró que se tomaron decisiones tras conocer el caso.

“TransMilenio nos informa que ha pedido de inmediato el retiro de esta persona. No es bienvenido para nada que pueda ser maltratado un animal prestando servicios para el distrito”, indicó. Asimismo, señaló que se iniciaron labores necesarias para verificar las condiciones del perro y de otros animales utilizados en estos servicios.

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"El alcalde Galán me ha pedido iniciar, de manera inmediata, las labores de inspección y vigilancia a través del Instituto para verificar la situación de este y los demás caninos que utiliza la empresa para la prestación de servicios de seguridad". Puntualizó.

El funcionario explicó que, aunque esta actividad no está prohibida, la normativa vigente exige garantizar el bienestar de los animales. “La ley Lorenzo lo que dice es que hay que transitar para que ojalá en el mediano plazo podamos tener automatizado todo lo que hoy en día utiliza animales, pero eso debe incluir que mientras los animales hagan parte de estos servicios sean respetados absolutamente y se cumplan las condiciones de bienestar”, puntualizó.

Además, advirtió que los hallazgos podrían derivar en la remisión del caso a la Superintendencia de Vigilancia, así como en otras acciones por parte de TransMilenio y autoridades de policía.

Mientras que la senadora animalista, Esmeralda Hernández rechazó los hechos en su cuenta de X:"Esto es una salvajada que debemos acabar. Ningun animal debe ser sometido a este tipo de trabajos, hoy hay tecnología que los puede remplazar. Esperamos que avance nuestro proyecto de ley que busca prohibir definitivamente el uso de perros en labores de vigilancia. No más maltrato disfrazado de 'trabajo con garantías'".



¿Cómo se encuentra el animal?

Por su parte, TransMilenio también se pronunció sobre el caso y entregó un parte tranquilizador sobre el estado del perro, identificado como Ámbar. “¡Está a salvo y en manos buenas!”, indicó la entidad, que además informó sobre medidas adoptadas frente a la empresa de vigilancia involucrada por incumplir los protocolos de protección animal.

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Tras valoraciones veterinarias, el sistema de transporte confirmó que el animal se encuentra en buen estado de salud. Adicionalmente, señaló que se están reforzando los procesos de capacitación para garantizar un trato adecuado a los animales que hacen parte de estos servicios.

Actualmente, Ámbar fue retirada de sus labores y trasladada a una finca, donde recibe cuidados tras lo ocurrido. Imágenes posteriores muestran al perro en un entorno distinto, jugando y corriendo, lo que ha sido interpretado por algunos usuarios como una señal positiva luego del episodio que generó rechazo.

🐾 ¡Ámbar está a salvo y en buenas manos!



Tras conocer el caso de maltrato hacia Ámbar, tomamos medidas contundentes contra la empresa de vigilancia privada involucrada por incumplir nuestros protocolos de protección animal ❌



¡Pero tenemos buenas noticias! Tras valoraciones… pic.twitter.com/Tutur7xbDc — TransMilenio (@TransMilenio) April 21, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co