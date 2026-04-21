Plantón por la muerte de estudiante de Uniminuto: así está la movilidad en la calle 80

En la tarde de este martes 21 de abril se registra un plantón a las afueras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sobre la calle 80 en Bogotá, como muestra de rechazo frente a la inseguridad y en homenaje al estudiante Freddy Santiago Guzmán, quien fue asesinado en medio de un hurto.



La concentración se desarrolla cerca al lugar donde el joven fue atacado , donde estudiantes y ciudadanos se han reunido para exigir mayor seguridad en el sector y recordar al joven, cuya muerte ha generado conmoción.

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El plantón, que avanza de manera pacífica, ha reunido a decenas de personas que portan mensajes y realizan actos simbólicos en memoria del estudiante. La manifestación también busca visibilizar la preocupación por los hechos de inseguridad que, según denuncian, afectan a la comunidad académica en los alrededores de la universidad.

#EnDesarrollo A esta hora se adelanta un plantón en la entrada de la UniMinuto, sobre la calle 80, en protesta por la inseguridad y el asesinato del joven Freddy Santiago Guzmán, a quien le quitaron la vida por robarle el celular. pic.twitter.com/h1MTnKouF4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 21, 2026

Afectaciones en la movilidad

Debido a la presencia de manifestantes sobre este importante corredor vial, se han presentado afectaciones en la operación del sistema de transporte y en la movilidad general del sector.



Estas son las actualizaciones más recientes:



7:22 p.m.: Reportan paso intermitente sobre la calle 80

Reportan paso intermitente sobre la calle 80 6:55 p.m.: Vuelve a operar la estación Minuto de Dios con normalidad. Además se cancela el contraflujo-

Vuelve a operar la estación Minuto de Dios con normalidad. Además se cancela el contraflujo- 6:45 p.m.: La estación Minuto de Dios deja de atender temporalmente mientras se mantiene la concentración en el punto.

La estación Minuto de Dios deja de atender temporalmente mientras se mantiene la concentración en el punto. 6:40 p.m.: Inician contraflujo para los buses a la altura de la estación Minuto de Dios, debido a la presencia de un grupo de manifestantes en sentido oriente-occidente.

Inician contraflujo para los buses a la altura de la estación Minuto de Dios, debido a la presencia de un grupo de manifestantes en sentido oriente-occidente. 6:35p.m.: Se reporta afectación a la operación de TransMilenio por manifestaciones ajenas al sistema en la troncal de la calle 80.

Las autoridades y el sistema de transporte monitorean la situación en tiempo real para mitigar el impacto en los usuarios y restablecer la operación habitual en cuanto las condiciones lo permitan.



¿Cómo murió Fredy Santiago?

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, era estudiante de primer semestre, fue atacado la noche del 15 de abril mientras se encontraba en la estación Minuto de Dios del sistema TransMilenio, sobre la troncal de la calle 80. El joven esperaba la ruta que lo llevaría a su casa después de asistir a su jornada académica nocturna.



Según información conocida por las autoridades, varios sujetos ingresaron al sistema con la intención de hurtarle sus pertenencias. En medio del intento de robo, el estudiante trató de proteger los objetos que había adquirido con esfuerzo, pues él mismo costeaba sus estudios. Durante el asalto, recibió una herida en el pecho.

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Tras el ataque, una patrulla de la Policía lo auxilió y lo trasladó al Hospital de Engativá, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció horas después.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co