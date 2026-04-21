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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEO | Comunidad indígena intentó ingresar a sede de la Cancillería en el centro de Bogotá

VIDEO | Comunidad indígena intentó ingresar a sede de la Cancillería en el centro de Bogotá

El grupo de indígenas de la comunidad Misak llegó a Bogotá en la mañana de este martes. Los funcionarios de la Cancillería tuvieron que salir por otra entrada.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Comunidad indígena frente a la Cancillería.
Comunidad indígena frente a la Cancillería.
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Un grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad Misak, quienes llegaron a Bogotá en la mañana de este martes, intentó entrar a una de las sedes de la Cancillería del centro de la capital. La situación fue controlada por gestores de la Alcaldía, y los funcionarios de la entidad fueron evacuados por otra salida. Los indígenas siguen en el punto.

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Esta comunidad llegó a Bogotá en la madugada, según confirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero. "Llega a la Plaza Cultural La Santamaría una caravana de más de 800 integrantes del pueblo Misak, provenientes del resguardo Guambía (Silvia, Cauca), tras su movilización desde el suroccidente del país. Desde la Secretaría hemos monitoreado desde la madrugada su arribo a la ciudad, y acompañaremos de forma permanente en terreno con todos los equipos del Distrito para gestionar las afectaciones a la movilidad", escribió el funcionario.

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Según el Distrito, el grupo de indígenas ha manifestado demandas contra el Gobierno Nacional en torno a la situación de derechos humanos y de seguridad en sus territorios. "Hacemos un llamado a la protesta pacifica, a que no haya acciones violentas ni confrontaciones en la ciudad que hoy los acoge. Les solicitamos también a las partes que pronto se realicen las mesas de conversaciones", añadió Quintero.

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