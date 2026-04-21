¿Habrá día sin carro en Medellín este miércoles 22 de abril? Alcaldía aclaró información

La Secretaría de Movilidad de Medellín alertó que en los últimos días han estado circulado en redes sociales y cadenas de mensajería distintos mensajes que aseguran que habría ajustes en la medida de pico y placa en Medellín por una supuesta jornada de Día sin Carro en la capital antioqueña.

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Frente a esta situación, las autoridades de movilidad emitieron un mensaje claro para evitar interpretaciones erróneas por parte de conductores de carros y motocicletas. "Informamos a la ciudadanía que es falsa la información que circula sobre el día sin carro mañana 22 de abril en Medellín", se lee en un comunicado.

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Además, la entidad también explicó que la programación del pico y placa se mantiene sin modificaciones y que vehículos particulares, incluidos carros y motocicletas, podrán circular conforme a la rotación vigente. "Continuamos con el pico y placa normalmente y en la rotación correspondiente para el día miércoles", agregó la Secretaría de Movilidad.



Atención ⚠️



Informamos a la ciudadanía que es falsa la información que circula sobre el día sin carro mañana 22 de abril en Medellín.



Continuamos con el Pico y Placa normalmente y en la rotación correspondiente para el día miércoles.



Infórmate por nuestros canales oficiales. — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) April 21, 2026

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Así operará el pico y placa en Medellín el 22 de abril

En Medellín, el pico y placa continúa aplicándose para vehículos particulares y motocicletas con base en el número de la placa. Para los carros, la restricción se determina según el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tiene en cuenta el primer número. Esta medida busca reducir el volumen de vehículos en circulación durante las horas de mayor tráfico y contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad.

Esta rotación, que comenzó a regir desde el lunes 2 de febrero de 2026, establece que el miércoles 22 de abril los números con restricción son las placas terminadas en 4 y 6, con una rotación establecida que funciona de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Sin embargo, conductores también deben tener en cuenta que la programación vigente de toda la semana es la siguiente:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7.

Martes: placas terminadas en 0 y 3.

Miércoles : placas terminadas en 4 y 6.

: placas terminadas en 4 y 6. Jueves: placas terminadas en 5 y 9.

Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:



Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.

Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:



Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.

Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co