En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN MÉXICO
ATAQUE EN SET DE BOGOTÁ
VIDEO AMALFI
ALIAS LA QUICA
COLOMBIA CAMPEÓN CONMEBOL SUB-17

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Habrá día sin carro en Medellín este miércoles 22 de abril? Alcaldía aclaró información

¿Habrá día sin carro en Medellín este miércoles 22 de abril? Alcaldía aclaró información

Las autoridades de movilidad de Medellín aclararon que la medida de pico y placa no tendrá cambios este miércoles y la rotación establecida desde principio de año se mantiene.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
¿Hay día sin carro en Medellín el 22 de abril? Alcaldía aclaró información sobre supuesta jornada
Alcaldía aclaró información sobre supuesta jornada de Día sin Carro en Medellín. -
Alcaldía de Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín alertó que en los últimos días han estado circulado en redes sociales y cadenas de mensajería distintos mensajes que aseguran que habría ajustes en la medida de pico y placa en Medellín por una supuesta jornada de Día sin Carro en la capital antioqueña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Frente a esta situación, las autoridades de movilidad emitieron un mensaje claro para evitar interpretaciones erróneas por parte de conductores de carros y motocicletas. "Informamos a la ciudadanía que es falsa la información que circula sobre el día sin carro mañana 22 de abril en Medellín", se lee en un comunicado.

Últimas Noticias

  1. Identifican los cuerpos sin vida de una pareja hallada en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca
    Imagen de referencia.
    Colprensa
    COLOMBIA

    Hallan sin vida a cuatro jóvenes reportados como desaparecidos en zona rural de Jamundí

  2. Asesinato de Fredy Santiago Guzmán en TransMilenio: no había policía en la estación
    Asesinato de Fredy Santiago Guzmán en TransMilenio: no había policía en la estación -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Plantón por la muerte de estudiante de Uniminuto: así está la movilidad en la calle 80

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Además, la entidad también explicó que la programación del pico y placa se mantiene sin modificaciones y que vehículos particulares, incluidos carros y motocicletas, podrán circular conforme a la rotación vigente. "Continuamos con el pico y placa normalmente y en la rotación correspondiente para el día miércoles", agregó la Secretaría de Movilidad.

Publicidad

Así operará el pico y placa en Medellín el 22 de abril

En Medellín, el pico y placa continúa aplicándose para vehículos particulares y motocicletas con base en el número de la placa. Para los carros, la restricción se determina según el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tiene en cuenta el primer número. Esta medida busca reducir el volumen de vehículos en circulación durante las horas de mayor tráfico y contribuir a mejorar la movilidad en la ciudad.

Esta rotación, que comenzó a regir desde el lunes 2 de febrero de 2026, establece que el miércoles 22 de abril los números con restricción son las placas terminadas en 4 y 6, con una rotación establecida que funciona de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Sin embargo, conductores también deben tener en cuenta que la programación vigente de toda la semana es la siguiente:

  • Lunes: placas terminadas en 1 y 7.
  • Martes: placas terminadas en 0 y 3.
  • Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.
  • Jueves: placas terminadas en 5 y 9.
  • Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.

Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:

  • Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.
  • Vía Las Palmas.
  • Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.
  • Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.
  • Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.
  • Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:

  • Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.
  • Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.
  • También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Medellín

Alcaldía de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad