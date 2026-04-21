Mujer de 29 años fue condenada por el homicidio de su pareja, un hombre de 72 años

Una nueva condena fue efectuada en días pasados contra una mujer que acabó con la vida de un adulto mayor con el que sostenía una relación sentimental. La mujer de 29 años hirió de gravedad al hombre de 72 años durante una riña, según pudieron comprobar las autoridades. La Fiscalía General de la Nación dio detalles del caso.



¿Qué se sabe del crimen?

Los hechos por los que fue condenada la mujer de 29 años, identificada como María Inés González Gómez, ocurrieron en el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, según asegura la entidad, permitieron que González Gómez aceptara su responsabilidad.

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La mujer era acusada por el delito de homicidio simple. "Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025 en el barrio El Refugio de Barrancabermeja donde la hoy sentenciada, durante una riña, atacó con un objeto cortopunzante a un hombre de 72 años, con quien tenía una relación sentimental. La discusión se presentó luego de que la víctima destruyera un celular de la agresora", explicó la entidad.

La Fiscalía indicó que la mujer suscribió un preacuerdo con el ente acusador, "el cual fue avalado por un juez de conocimiento de Barrancabermeja (Santander). El funcionario judicial impuso a González Gómez la pena de 8 años y 6 meses de prisión", concluyeron en el texto. (Lea: Alcalde de Villanueva, Casanare, dio detalles de masacre que dejó 5 víctimas: líneas investigativas).



Otra mujer condenada por crímenes en Barrancabermeja

Dayana Marcela Cogollo Puentes fue condenada a 14 años de prisión tras ser hallada culpable de su participación en un intento de homicidio contra un tatuador ocurrido en abril de 2025. La decisión se produjo con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.



Los hechos se registraron el 18 de abril de 2025 en un sector cercano al antiguo botadero de basura de Bucaramanga. De acuerdo con lo establecido por las autoridades, la víctima fue contactada previamente por la mujer condenada, quien le propuso encontrarse en el lugar con el supuesto propósito de realizarle un tatuaje.



La investigación señaló que el encuentro fue utilizado como mecanismo para facilitar un ataque armado. Al sitio llegó la mujer acompañada de un hombre que portaba un arma de fuego. En ese punto, el acompañante accionó el arma en contra del tatuador, causándole varias heridas.

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