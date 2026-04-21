Video | Denuncian violento robo a mujer en Teusaquillo: fue interceptada por sujetos en moto

Un nuevo hecho de inseguridad genera preocupación en Bogotá. A través de redes sociales se difundió un video en el que se denuncia un violento robo contra una mujer en el sector de Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del sector, muestran con claridad la forma en que operaron los presuntos delincuentes y la angustia de la víctima durante el ataque.



En el registro audiovisual se observa cómo la mujer camina sola por la zona cuando es abordada por un grupo de hombres que se movilizan en motocicletas. En cuestión de segundos, uno de los motociclistas desciende del vehículo y arremete directamente contra ella. Instantes después, otro sujeto llega al lugar, momento en el que la víctima es derribada al suelo.

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Mientras la mujer permanece en el piso, ambos agresores le quitan sus pertenencias en medio de gritos desesperados. “¡Auxilio, auxilio!”, se escucha decir a la víctima, según la grabación que ha sido ampliamente compartida. Un tercer individuo, conductor de una de las dos motocicletas involucradas, permanece en el sitio observando lo ocurrido.

Tras cometer el robo, los implicados huyen rápidamente en las motos en las que se movilizaban, dejando a la mujer en el lugar, visiblemente afectada y pidiendo ayuda. En el fondo del video se alcanzan a escuchar alarmas, sin embargo se desconoce de dónde provienen.



El material ha provocado múltiples reacciones, no solo por el robo en sí, sino por la violencia con la que actuaron los agresores y la aparente vulnerabilidad en la que quedó la víctima. En los comentarios que acompaña la denuncia se lee: "Estamos cansados de los hurtos en Bogotá y no se hace nada. Está uno preso en su propia casa", expresó un usuario.



Pese a la circulación del video y la indignación generada, hasta ahora no existe un reporte oficial del caso por parte de la víctima. Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá en diálogo con este medio, al señalar que no se tiene conocimiento formal de la denuncia.

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"Esto no significa que el hecho no haya ocurrido", sino que, de momento, no ha sido reportado directamente ante las autoridades. En ese sentido, la institución indicó que adelanta labores de vecindario en el sector para recopilar información que permita esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzan las verificaciones en el sector de Nicolás de Federmán, el caso sigue generando inquietud entre los habitantes de la zona y usuarios en redes, quienes insisten en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar que situaciones similares se repitan.

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¿Cómo está el panorama de seguridad en Bogotá en cuanto a hurtos?

El hurto en Bogotá continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá, en la capital del país se registran en promedio nueve robos cada hora, un dato que refleja la persistencia de este delito en la cotidianidad de los ciudadanos. Aunque los reportes oficiales muestran una disminución en el número de denuncias, el impacto en las calles sigue siendo significativo y mantiene la percepción de inseguridad en distintos sectores de la ciudad.

Según la información conocida por la Secretaría de Seguridad y citada por el Concejo, durante 2024 se reportaron 99.397 denuncias por hurto a personas, mientras que en 2025 la cifra fue de 88.042 casos.

En lo corrido de 2026, solo entre enero y febrero,se reportaron 13.256 denuncias, lo que evidencia que el problema persiste. “Estamos hablando de decenas de miles de ciudadanos que siguen siendo víctimas de la delincuencia en el espacio público. No basta con decir que las cifras bajan cuando el miedo sigue intacto en las calles”, advirtió el concejal Samir Abisambra.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co