Hipótesis sobre muerte de subteniente Jenyfer Marciales en Providencia: esto le dijo a su hermana

Las autoridades y los familiares de la subteniente Jenyfer Marciales, quien se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Providencia, se encuentran a la espera de los resultados de Medicina Legal para establecer las causas de su fallecimiento. El cuerpo de la oficial fue hallado en su lugar de residencia, dentro de la misma estación, con una herida causada por un arma de fuego.



La versión oficial preliminar reportada por las autoridades indica que la uniformada se habría quitado la vida. Según el reporte de la Fiscalía, el cuerpo fue encontrado por un compañero alrededor de las 2:00 p.m., luego de que la oficial ingresara a su habitación a las 11:00 a.m. Sin embargo, esta versión es cuestionada por la aparente falta de sonido del disparo, pues los allegados de la joven señalan que las personas que se encontraban en el lugar no escucharon la detonación del arma de fuego a plena luz del día.

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Otra línea investigativa se centra en las denuncias de acoso laboral y persecución que Marciales había manifestado contra un superior. Según Ladies Marciales, hermana de la uniformada, la situación fue informada a los altos mandos semanas antes del suceso. Dentro de esta hipótesis, la defensa y la familia exigen verificar si la Policía Nacional activó los protocolos correspondientes frente a "posibles situaciones de violencia de género y acoso laboral".

La hermana de la oficial relató que Jenyfer presentía un peligro inminente: "Ella me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara también había un testigo, un compañero de policía en quien ella confiaba".



Familia de subteniente denuncia falta de seguridad

La familia de Jenyfer Marciales ha denunciado presuntas irregularidades en el manejo de la seguridad de la subteniente. Tras reportar el acoso, la oficial fue remitida a psiquiatría para evaluar niveles de ansiedad. La controversia radica en que, a pesar de estar bajo este protocolo, mantenía su arma de dotación. Su hermana expresó: "Queremos saber por qué le permitieron tener el arma si el protocolo dice que una persona que entra por acoso laboral no tiene permitido el porte".



Sin embargo, los familiares descartan la posibilidad de un suicidio basándose en los proyectos personales de la oficial. Marciales había comprado tiquetes para viajar a Barranquilla en julio y tenía programadas sus vacaciones para septiembre. Al respecto, su hermana afirmó: "Una mujer que quiere suicidarse no tiene vuelos comprados".



Por el momento la Fiscalía General de la Nación lidera la recolección de pruebas, que incluye grabaciones y formatos de queja presentados por la subteniente antes de morir. La Policía Nacional manifestó en un comunicado que se activaron los actos urgentes para "determinar las circunstancias de lo sucedido en la estación de Providencia". Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

LAURA VALENTINA MERCADO

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