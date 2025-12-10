En vivo
JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP

JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como "genocidio" el ataque perpetrado contra miembros de la Unión Patriótica (UP) e imputó a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Acto de Reconocimiento y Responsabilidad Internacional del Estado por el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (UP).
Colprensa
Acto de Reconocimiento y Responsabilidad Internacional del Estado por el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (UP).
Colprensa

