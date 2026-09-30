Los videos de ‘Jhon Calzones’ antes de su asesinato: “Hay mucho bandido persiguiéndonos”

Las últimas publicaciones de Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, volvieron a tomar relevancia después de su asesinato en una finca de Yopal, Casanare. En sus propios videos, el exalcalde había hablado de problemas, posibles seguimientos y razones de seguridad para haberse trasladado al campo.



Los últimos videos de Jhon Calzones

Uno de esos mensajes fue publicado apenas un día antes de su muerte. En una transmisión en vivo, Torres les habló a sus seguidores sobre las dificultades que estaba enfrentando y mencionó incluso un problema ocurrido con unas marraneras en la vereda La Guafilla.

“El estrés, los problemas, ustedes saben que todo al que trabaja le crean problemas, todo el que quiere salir adelante se la montan. Mire cómo nos tumbaron las marraneras de La Guafilla”. Ese fue uno de los últimos mensajes públicos del exalcalde antes de que dos hombres llegaran hasta su finca La Selvita, en una vereda de Yopal. (Lea también: La hipótesis sobre el asesinato de ‘Jhon Calzones’, ocurrido en Yopal: ¿quién ordenó el crimen?)

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Según la información conocida sobre el crimen, los sujetos se movilizaban en una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y disparó contra Torres. Un menor de edad fue capturado como presunto autor material del ataque, mientras las autoridades continúan buscando al segundo involucrado.



“No puedo dar papaya allá en la ciudad”

Pero el mensaje publicado horas antes de su asesinato no fue la primera vez que Jhon Calzones habló públicamente de su seguridad. En junio de 2026, cuando anunció que se trasladaría desde Yopal hacia una zona rural, explicó que lo hacía porque consideraba que allí podía estar más seguro. “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente, ¿sí?”, afirmó en uno de sus videos.



En esa misma publicación aseguró que tenía conocimiento de que alguien lo estaba siguiendo, aunque dijo que no podía precisar quién. “Hay mucho bandido persiguiéndonos”, manifestó. (Le puede interesar: ¿Quién era ‘Jhon Calzones’, el exalcalde asesinado en Yopal que ganó las elecciones desde la cárcel?)

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La declaración podría ser parte de los elementos que deberán ser revisados por los investigadores para determinar si existía una amenaza concreta contra el exalcalde y si esta tuvo alguna relación con el ataque ocurrido en su finca.

La elección de ese lugar también genera interrogantes. Torres utilizaba con frecuencia sus redes sociales para mostrar sus actividades y promocionar los productos cárnicos que se producían en La Selvita. En varios videos invitaba a sus seguidores a acercarse hasta la propiedad. Es decir, aunque había decidido abandonar la ciudad por motivos de seguridad, su actividad pública en redes permitía conocer parte de su rutina y el lugar en el que se encontraba.

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Una motocicleta y un menor de edad, entre las pistas

Además de los videos de Torres, los investigadores tienen bajo análisis el recorrido que habrían realizado los presuntos sicarios. Uno de los elementos que llama la atención es que el menor de edad capturado no sería oriundo de Casanare y habría llegado al departamento para participar en el homicidio, según información oficial citada en la entrevista. A esto se suma la motocicleta utilizada en el ataque. El vehículo habría sido robado en Paz de Ariporo, al norte del departamento, en un hecho en el que fue asesinado un ganadero identificado como Bernabé Jiménez.

La motocicleta fue posteriormente utilizada para llegar hasta la finca de Torres. Las autoridades también incautaron un revólver y el vehículo, elementos que hacen parte de la investigación para establecer cómo se planeó y ejecutó el crimen.

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¿Quién estaba detrás del asesinato de ‘Jhon Calzones’?

El objetivo de los investigadores ahora no solo es determinar quiénes fueron los autores materiales. También buscan establecer quién habría ordenado el asesinato de Jhon Jairo Torres.

De acuerdo con Johan Solano Torres, periodista de El Nuevo Oriente, hay información conocida de manera extraoficial por medios regionales apunta a que detrás del homicidio podría existir un grupo organizado que habría dado la orden de asesinar al exalcalde. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Casanare tiene presencia de diferentes estructuras criminales, entre ellas la subestructura 28 de las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y bandas dedicadas al crimen organizado. La Defensoría del Pueblo emitió en 2023 una alerta temprana para Yopal y Aguazul por la presencia de actores armados.

Otro frente de la investigación está relacionado con señalamientos contra sectores de la política tradicional de Casanare. Según el periodista consultado por Noticias Caracol, Torres aseguraba que algunos políticos se oponían a sus proyectos porque, desde su perspectiva, estos afectaban sus intereses. Incluso, de acuerdo con esa entrevista, habría mencionado a políticos de la región con nombre propio.

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Torres también había contado que fue víctima de dos intentos de atentado en la Ciudadela La Bendición, uno de los proyectos urbanísticos que marcó su trayectoria. Ahora, sus últimos mensajes —en los que hablaba de problemas, seguridad y personas que presuntamente lo perseguían— hacen parte de las piezas que deberán ser contrastadas por los investigadores para establecer si existía una amenaza previa y qué pudo haber motivado el asesinato.

María Paula Rodríguez Rozo

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