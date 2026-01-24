Homicidio múltiple en Tolima: tres integrantes de una familia fueron asesinados en su casa

Las autoridades del departamento del Tolima adelantan una investigación por el homicidio múltiple de tres integrantes de una misma familia, ocurrido en el municipio de Lérida, al norte del departamento. El hecho, que ha generado consternación entre los habitantes de la población, se registró en el barrio Resurgir y fue confirmado oficialmente por la Policía del Tolima.



De acuerdo con la información entregada por el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego dentro de su vivienda. Se trata de dos hombres y una mujer, quienes resultaron gravemente heridos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego, entre ellos una mujer y dos hombres, quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, señaló el oficial al referirse a lo ocurrido en esta población del norte del Tolima.

Según la información confirmada por las autoridades y conocidas por Caracol Radio, dos hombres armados ingresaron hasta la vivienda donde se encontraba la familia y dispararon de manera directa contra sus integrantes. El ataque se produjo al interior del inmueble, lo que mantiene a la comunidad en completa consternación.



Las víctimas fueron identificadas como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años. Tras escuchar varias detonaciones en el sector, una familiar se dirigió hasta la vivienda y encontró los cuerpos sin vida de los tres integrantes de la familia. Medios locales mencionan que en el núcleo familiar también habrían dos menores de edad, quienes presuntamente resultaron ilesos debido a que, al momento del ataque, se encontraban en una vivienda cercana, sin embargo, esta información no es confirmada.



Una vez se conocieron los hechos, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona y adelantar los primeros procedimientos. Posteriormente, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica de los cuerpos y asumió las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

El coronel Vargas Izao aseguró que, por disposición del comando del Departamento de Policía Tolima, se activaron de manera inmediata todas las capacidades institucionales. “Desde el primer momento que se conoció este hecho, la Policía desplegó un equipo especializado de investigadores que trabaja para esclarecer este crimen”, indicó el oficial, según informó Caracol Radio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este caso ni han dado a conocer posibles móviles del ataque. Las labores de inteligencia y recolección de información continúan, mientras se analizan testimonios y elementos materiales que permitan avanzar en la investigación.

Publicidad

Habitantes del barrio Resurgir y de otros sectores del municipio de Lérida expresaron su preocupación por lo ocurrido. De acuerdo con versiones recogidas por medios locales, las víctimas eran conocidas en la comunidad como personas humildes y trabajadoras.

El comandante de la Policía del Tolima subrayó que la vida es un valor fundamental y que este tipo de hechos atentan contra la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes del departamento. En ese sentido, se hace un llamado a la ciudadanía para que suministre información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co