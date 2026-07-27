No solo es el Icfes: estos son los requisitos para estudiar Medicina en la Universidad Javeriana

La presentación de las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico reunió este domingo 26 de julio a más de 650.000 personas en diferentes regiones del país. Para la mayoría de los estudiantes de grado 11, este examen representa uno de los pasos más importantes antes de iniciar la educación superior. Los resultados de las pruebas Icfes son utilizados por universidades públicas y privadas como uno de los criterios de admisión. Y en carreras con alta demanda, como Medicina, el desempeño obtenido suele tener un peso importante dentro de los procesos de selección.

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En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, la institución establece un puntaje mínimo en las pruebas Icfes como parte del proceso de preselección, aunque este no garantiza el ingreso. Tenga en cuenta que este programa se ofrece en modalidad presencial, tiene una duración estimada de 12 semestres y conduce al título de Médico o Médica. El plan de estudios contempla 300 créditos académicos e incluye escenarios de formación clínica desde los primeros semestres.

Los estudiantes desarrollan parte de su proceso en el Hospital Universitario San Ignacio, Javesalud y otras instituciones con las que la universidad mantiene convenios para la práctica médica. La facultad también ofrece espacios de investigación mediante decenas de semilleros y programas de acompañamiento académico y personal para los estudiantes. Y para el proceso de admisión correspondiente al primer semestre de 2027, la Universidad Javeriana fijó el 28 de agosto de 2026 como fecha de cierre de inscripciones para el programa de Medicina.



El puntaje Icfes que pide Medicina en la Universidad Javeriana

De acuerdo con la información publicada por la Universidad Javeriana para el proceso de admisión del primer semestre de 2027, los aspirantes al programa de Medicina deben haber presentado la Prueba Saber 11 y obtener un puntaje superior a 375 para poder ser considerados dentro de la fase de preselección. Sin embargo, alcanzar ese resultado no significa que el aspirante quede admitido automáticamente, pues el puntaje es únicamente uno de los requisitos que permiten avanzar en el proceso de selección.



Después de esa primera etapa, los candidatos deben cumplir con otras evaluaciones que buscan identificar tanto sus habilidades académicas como sus competencias personales. La Universidad Javeriana explicó que la admisión comienza con una fase de preselección en la que analiza diferentes criterios, entre ellos:



Certificado con el promedio de notas de los tres últimos años del colegio.

Resultados de la Prueba Saber 11 con un puntaje superior a 375.

Exámenes internacionales o de Estado extranjeros reconocidos por el Icfes, cuando corresponda.

Desempeño en el curso premédico para quienes opten por esa modalidad.

Los aspirantes con mejores resultados son convocados a la siguiente etapa, que consiste en una evaluación dividida en dos componentes. El primero corresponde a la actitud, que representa el 50% del proceso de admisión. En esta fase se realiza una entrevista grupal en la que la universidad evalúa aspectos como el autoconcepto, la sensibilidad social y el interés profesional por la carrera. El segundo componente corresponde a la habilidad, que también equivale al 50% de la evaluación. Durante la entrevista se analizan capacidades relacionadas con la resolución de problemas y el manejo de situaciones complejas o frustrantes.



¿Qué perfil busca la Universidad Javeriana en el pregrado de Medicina?

Además de los resultados académicos, la institución define un perfil específico para quienes desean estudiar Medicina. Entre las características que espera encontrar en los aspirantes se destacan:



Interés por las ciencias biológicas y humanas.

Capacidad para resolver problemas.

Manejo adecuado de situaciones complejas y tolerancia a la frustración.

Sensibilidad social.

Conocimiento de la realidad nacional.

Haber culminado la educación media y presentado la Prueba Saber 11 o un examen equivalente reconocido por el Icfes.

Según la universidad, estos elementos hacen parte de la formación que busca desarrollar en los futuros médicos, junto con competencias científicas, humanas y profesionales.



Más de 650.000 personas presentaron las pruebas Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que este domingo fueron citadas más de 650.000 personas para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en más de 1.770 sitios de aplicación distribuidos en 570 municipios del país. Del total de inscritos, cerca de 603.000 estudiantes presentaron la Prueba Saber 11, alrededor de 50.000 realizaron la prueba Pre Saber y unas 3.000 personas mayores de edad buscaron obtener el título de bachiller mediante la prueba de validación. Los resultados de estas evaluaciones serán determinantes para miles de jóvenes que aspiran a ingresar a programas universitarios en 2027.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co