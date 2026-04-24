Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia para el último fin de semana de abril.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del 24 al 26 de abril se presentará un incremento progresivo de las lluvias en Colombia, con mayor impacto en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina. Bogotá tendrá jornadas con precipitaciones en horas de la tarde y temperaturas entre los 11 °C y 19 °C.

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De acuerdo con el más reciente comunicado emitido por el Ideam, el comportamiento del tiempo en el país durante este fin de semana estará marcado por la persistencia y aumento de las precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por sistemas nubosos que favorecerán lluvias de variada intensidad, especialmente en las regiones centro, oriente y sur del país.



En el caso de este viernes 24 de abril, el informe señala que hacia el final de la jornada se presentarán lluvias en diferentes zonas del territorio colombiano. Las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina concentrarán los mayores acumulados de precipitación, con episodios que podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Entre los sectores más afectados se encuentran los departamentos de Guainía y Vaupés, así como las zonas de piedemonte de Putumayo, Caquetá, Meta y Casanare.



También se prevén lluvias en áreas del oriente de Antioquia, Caldas, Tolima, Huila y Norte de Santander, además de sectores del occidente de Santander y Cundinamarca.



Ideam prevé aumento de lluvias para este fin de semana

Clima para Bogotá este fin de semana

Bogotá, según el reporte, tendrá durante los tres días un comportamiento variable con presencia de lluvias en horas de la tarde, principalmente en el sur y oriente de la ciudad durante el viernes, extendiéndose progresivamente a otros sectores durante el fin de semana. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 11 °C y 19 °C, sin variaciones significativas en el periodo.

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En Colombia, "las temperaturas máximas más altas se concentrarán en sectores del oriente de la región Caribe, con ligera variación diaria y posible intensificación en horas de la tarde".



Clima para el sábado 25 de abril

El sábado 25 de abril se mantendrá el patrón de inestabilidad atmosférica. Según el Ideam, las lluvias continuarán en gran parte del país, con un comportamiento similar al del día anterior. Las mayores acumulaciones se concentrarán nuevamente en la Orinoquía, Amazonía y región Andina. Departamentos como Arauca, Meta y Casanare tendrán episodios frecuentes de lluvia, al igual que Guainía y Vaupés. En el piedemonte amazónico, especialmente en Putumayo y Caquetá, se prevén precipitaciones constantes.

En la región Andina, las lluvias alcanzarán sectores del oriente de Antioquia, Caldas, Tolima, Huila y Norte de Santander, además del occidente de Santander y Cundinamarca. En la región Pacífica se esperan precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la región Caribe, las lluvias se concentrarán en zonas del sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, así como en sectores de La Guajira. Para este día también se advierte la posibilidad de descargas eléctricas en diferentes regiones del país.



Clima para el domingo 26 de abril

El domingo 26 de abril, el Ideam prevé que las condiciones de lluvia se mantendrán en gran parte del territorio, aunque con un desplazamiento de las precipitaciones hacia el norte y el occidente del país. En la región Andina se anticipan lluvias en departamentos como Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Huila y el Eje Cafetero, con acumulados importantes en varias zonas montañosas.

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En la región Pacífica se mantendrán las lluvias en Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en la región Caribe se presentarán precipitaciones en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y amplios sectores de La Guajira. En la Orinoquía se registrarán lluvias en Arauca, Casanare y zonas cercanas al piedemonte, mientras que en la Amazonía se esperan lluvias en Caquetá, Putumayo y el departamento de Amazonas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

