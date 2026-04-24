Robo en Cundinamarca terminó en asesinato: presuntos responsables desfiguraron rostro de la víctima

Dos hombres fueron asegurados en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano en medio de un hurto ocurrido en Ubaté, municipio de Cundinamarca. El cuerpo de la víctima fue encontrado en zona boscosa con signos de violencia y su rostro desfigurado, lo que fue visto por las autoridades como un intento de desviar la atención y dificultar el proceso de identificación.

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Los capturados por este caso fueron Jerson David Forero Molina y Jairo Alberto Marroquín Passito, quienes habrían conocido a la víctima, Johan Arias Espinel, en un establecimiento comercial del barrio Cerrito mientras este departía con amigos. La noche tomó un giro cuando los tres hombres salieron en un vehículo y se dirigieron hacia un terreno baldío de la vereda Tusavita. En ese recorrido, el adulto de 32 años habría sido víctima de hurto por parte de los ahora procesados.



El ente judicial detalla que la víctima habría recibido un golpe con un bate para después ser apuñalada en distintas partes del cuerpo con un arma cortopunzante. Además de esto, los presuntos criminales habrían desfigurado el rostro de la víctima y retirado parte de la piel para dificultar la identificación en caso de que se hallara el cuerpo.

Los presuntos homicidas, de 30 y 32 años, fueron capturados con orden judicial en mano por uniformados de la Policía Nacional en el barrio San José de este mismo municipio. Como resultado, se incautó un automóvil, elementos materiales probatorios y dos teléfonos celulares durante un allanamiento.



Una fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. El cargo no fue aceptado por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez de control de garantías.



Paula Rozo

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