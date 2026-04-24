Aumenta la millonaria recompensa para identificar y capturar a conductor de bus de explosión en Cali

Las autoridades investigan quién estuvo detrás del atentado ocurrido este 24 de abril en el batallón Pichincha de Cali, Valle del Cauca. Alrededor del mediodía, los vecinos de este sector escucharon una fuerte explosión que causó pánico entre civiles y uniformados que estaban en el sitio. La información oficial indica que todo empezó por un bus escolar estacionado desde el que se lanzaron cilindros bomba contra la sede del Ejército Nacional.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que solo este año ya han repelido cuatro intentos de atentados que se pretendían realizar en Cali. "Es el sitio que ellos quieren afectar porque es el lugar que da más visibilidad para ellos", detalló la mandataria departamental.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, por su parte dijo que este es el octavo ataque que sufre la ciudad en dos años. "Esto para nosotros no es aceptable", declaró. "Se requiere mayor contundencia de parte de la política de seguridad nacional". El mandatario añadió que las personas detrás del atentado no están como tal en la ciudad, sino resguardadas "en las montañas del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca".



Aumentan la recompensa: anuncian quienes serían los presuntos responsables

Eder anunció que la recompensa para dar con el conductor del bus escolar aumentó hasta 200 millones de pesos. El mandatario afirmó que en este momento es clave para las autoridades identificar y capturar a este sujeto que condujo el vehículo, responsable del atentado que dejó a una persona herida. Al parecer, el grupo detrás de este hecho sería el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.



El alcalde aseguró que desde Cali están preparados para apoyar a la fuerza pública en sus acciones contra la criminalidad con más drones, vehículos y hasta un fondo de recompensas. "Nada de eso reemplaza esfuerzos más contundentes desde lo nacional".



Eder propuso que se realice un consejo de seguridad que cuente con la asistencia del ministro de Defensa y el presidente para trabajar de manera constructiva en pro de hallar una solución a este flagelo. "Nosotros no aguantamos más que Cali sea un laboratorio para el terrorismo", dijo ante los medios de comunicación.



Paula Rozo

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