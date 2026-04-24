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Atentado en Cali: video del momento de la explosión de bus escolar cerca a Batallón Pichincha

En las imágenes se ve el momento cuando una persona se baja del vehículo, sale corriendo y luego el bus escolar hace explosión, poniendo en peligro a otros conductores que cruzan por el lugar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Atentado en Cali: video del momento de la explosión de bus escolar cerca a Batallón Pichincha
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Una cámara de seguridad captó el momento cuando un bus escolar hizo explosión tras un atentado en Cali, cerca al Batallón Pichincha. En las imágenes reveladas por Noticias Caracol se ve a una persona saliendo vel vehículo corriendo y segundos después se activó el artefacto explosivo.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se refirieron a lo sucedido tras un consejo de seguridad. La gobernadora dijo que “Cali es el sitio que ellos (los terroristas) quieren afectar porque es el lugar que da más visibilidad para ellos. Entonces, por eso nosotros tenemos que actuar contra el narcotráfico y contra la minería para poder lograr que realmente se pueda darle seguridad y tranquilidad a nuestra región”.

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Por su parte, Eder indicó que “el ataque ocurrido hoy en Cali es el octavo ataque terrorista que vivimos los caleños en los últimos dos años. Esto para nosotros no es aceptable. Yo lo he dicho desde el inicio de nuestra administración y es que se requiere mayor contundencia de parte de la política de seguridad nacional porque los terroristas que están poniendo bombas en Cali no están en Cali sino que están en las montañas al sur del Valle del Cauca y en el norte del Cauca”.

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Según Alejandro Eder, “la exigencia nuestra ha sido mayor seguridad, más contundencia. Estamos listos para apoyar desde lo que se necesario en nuestra ciudad. Estamos listos para apoyar a la fuerza pública con más vehículos, con drones y hasta con un fondo de recompensas, que es el más alto en la historia de Cali, pero nada de eso reemplaza esfuerzos más contundentes desde lo nacional”.

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El alcalde caleño habló sobre una comunicación que tuvo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo, “ofreciendo su solidaridad con Cali y toda la intención del Gobierno Nacional de trabajar de manera constructiva para encontrar una solución definitiva para este problema. Nosotros no aguantamos más que Cali sea un laboratorio para el terrorismo”.

Eder sostuvo que le propuso a Benedetti un consejo de seguridad en Cali, “con presencia del señor presidente y el ministro de Defensa, para que podamos trabajar de manera constructiva para encontrar una solución definitiva a esta situación. Los caleños no aceptamos más que nuestra ciudad se haya convertido en un laboratorio para el renacer del terrorismo en Colombia”.

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