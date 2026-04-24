Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy, viernes 24 de abril: manifestación en la calle 72 genera desvíos

Durante la mañana y primeras horas de la tarde de este viernes 24 de abril, las autoridades de movilidad reportaron complicaciones en distintos puntos de Bogotá. Uno de los incidentes iniciales se presentó en la avenida calle 26 con carrera 85D, donde un siniestro vial provocó congestión vehicular.

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Sin embargo, el hecho que más ha afectado la operación del transporte público se registra en la localidad de Chapinero. Desde el mediodía, una manifestación en la calle 72 con carrera 11 ha obligado a modificar los recorridos de múltiples servicios de transporte zonal y dual de TransMilenio y TransMiZonal.



Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy, viernes 24 de abril

02:34 p. m.

La actualización más reciente de TransMilenio mantiene el panorama sin cambios en el punto de concentración. La manifestación sigue activa y los desvíos continúan aplicándose para los servicios de TransMiZonal y duales. El número de usuarios afectados asciende a 39.866.

Las rutas impactadas permanecen siendo: 91, 192, 359, 466, A002, A103, A567, B915, C115, D906, F410, F427, G538, H642, K306, L814, P500, CM84 y LD81.



02:00 p. m.

Nuevo reporte confirma que la protesta persiste. De acuerdo con Transmilenio, el impacto en la movilidad se intensificó y ahora alcanza a más de 33.900 usuarios del sistema.



Las mismas rutas continúan con modificaciones en sus recorridos: 91, 192, 359, 466, A002, A103, A567, B915, C115, D906, F410, F427, G538, H642, K306, L814, P500, CM84 y LD81.



"Al momento los servicios de TransMiZonal y duales que transitan por el sector siguen con desvíos por presencia de manifestantes", informó la entidad.



01:03 p. m.

Desde medio día, las autoridades confirmaron la presencia de manifestantes en la zona, lo que obligó a implementar desvíos para rutas TransMiZonales y servicios duales. En ese momento, cerca de 21.180 usuarios ya se veían impactados por los cambios operativos.

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Estas fueron las rutas afectadas: 91, 192, 359, 466, A002, A103, A567, B915, C115, D906, F410, F427, G538, H642, K306, L814, P500, CM84 y LD81

