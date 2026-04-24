¿Por qué cerraron las piscinas de la Universidad del Atlántico? Procuraduría abre revisión

La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones formales a la Universidad del Atlántico respecto a la situación actual de las piscinas de la institución, las cuales fueron cerradas en marzo de este año tras reportes de presuntas irregularidades difundidas por medios de comunicación locales, según indicó el ente en un comunicado.

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La solicitud fue dirigida al rector de la universidad, Rafael Castillo Pacheco, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, que busca recopilar información para adelantar actuaciones de carácter preventivo relacionadas con el caso. El ente "solicitó información al rector sobre el estado actual en el que se encuentran las piscinas de la institución educativa, clausuradas en marzo de este año".



¿Qué pasó con las piscinas de la Universidad del Atlántico tras su cierre?

Dentro del requerimiento, el ente de control pidió conocer las condiciones en las que se encontraban las piscinas durante una inspección realizada por la Secretaría de Salud, así como los resultados de los análisis de laboratorio efectuados al agua de las instalaciones. También solicitó el registro fotográfico previo al cierre y los documentos internos que den cuenta de inspecciones, mantenimientos o revisiones realizadas en los últimos dos años.

De igual forma, la Procuraduría pidió detalles sobre la formación y capacitación del personal encargado del manejo y mantenimiento de las piscinas, junto con los protocolos internos que la institución haya adoptado para atender posibles contingencias o situaciones de riesgo, "en aras de obtener sustento para la actuación preventiva".



Otro de los puntos del requerimiento está relacionado con las eventuales afectaciones a la salud de miembros de la comunidad universitaria derivadas del uso de estas instalaciones, en caso de que existan reportes al respecto. En ese sentido, también se solicitaron las medidas adoptadas antes y después del cierre para proteger a estudiantes, docentes y demás usuarios.



Finalmente, la entidad pidió copia del plan de mejoramiento que habría sido exigido por la autoridad sanitaria, además de un informe sobre su nivel de cumplimiento y avance. La entidad informó que la universidad cuenta con un plazo de cinco días para entregar la información solicitada.



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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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