¿Por qué cerraron las piscinas de la Universidad del Atlántico? Procuraduría abre revisión

La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones formales a la Universidad del Atlántico respecto a la situación actual de las piscinas de la institución, las cuales fueron cerradas en marzo de este año tras reportes de presuntas irregularidades difundidas por medios de comunicación locales, según indicó el ente en un comunicado.
La solicitud fue dirigida al rector de la universidad, Rafael Castillo Pacheco, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, que busca recopilar información para adelantar actuaciones de carácter preventivo relacionadas con el caso. El ente "solicitó información al rector sobre el estado actual en el que se encuentran las piscinas de la institución educativa, clausuradas en marzo de este año".
¿Qué pasó con las piscinas de la Universidad del Atlántico tras su cierre?
Dentro del requerimiento, el ente de control pidió conocer las condiciones en las que se encontraban las piscinas durante una inspección realizada por la Secretaría de Salud, así como los resultados de los análisis de laboratorio efectuados al agua de las instalaciones. También solicitó el registro fotográfico previo al cierre y los documentos internos que den cuenta de inspecciones, mantenimientos o revisiones realizadas en los últimos dos años.
De igual forma, la Procuraduría pidió detalles sobre la formación y capacitación del personal encargado del manejo y mantenimiento de las piscinas, junto con los protocolos internos que la institución haya adoptado para atender posibles contingencias o situaciones de riesgo, "en aras de obtener sustento para la actuación preventiva".
Otro de los puntos del requerimiento está relacionado con las eventuales afectaciones a la salud de miembros de la comunidad universitaria derivadas del uso de estas instalaciones, en caso de que existan reportes al respecto. En ese sentido, también se solicitaron las medidas adoptadas antes y después del cierre para proteger a estudiantes, docentes y demás usuarios.
Finalmente, la entidad pidió copia del plan de mejoramiento que habría sido exigido por la autoridad sanitaria, además de un informe sobre su nivel de cumplimiento y avance. La entidad informó que la universidad cuenta con un plazo de cinco días para entregar la información solicitada.
Carreras que oferta la Universidad del Atlántico
Pregrados
- Arquitectura
- Técnico Profesional en Construcción de Proyectos Arquitectónicos
- Tecnología en Gestión de la Construcción de Proyectos Arquitectónicos
- Técnica Profesional en Expresión Gráfica Arquitectónica
- Tecnología en Modelado Digital Arquitectónica
- Técnica profesional en documentación de proyectos urbanísticos
- Tecnología en Gestión de Proyectos Urbanísticos
- Administración de Empresas
- Contaduría Pública
- Economía
- Técnica Profesional en Operación Turística
- Tecnología en Gestión Turística
- Administración de Empresas Turísticas
- Ingeniería Química
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería en Agronegocios (SUAN)
- Licenciatura en Ciencias Naturales
- Licenciatura en Ciencias Sociales
- Licenciatura en Educación Artística
- Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes
- Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana
- Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés
- Licenciatura en Matemáticas
- Licenciatura en Educación Especial
- Licenciatura en Educación Infantíl
- Biología
- Matemáticas
- Física
- Química
- Técnica Profesional en Piscicultura Continental
- Tecnología en Acuicultura Continental
- Filosofía
- Sociología
- Historia
- Interpretación de lengua de señas colombiana-español
- Arte Drámatico
- Artes Plásticas
- Danza
- Música
- Licenciatura en Música
- Medicina
- Nutrición y Dietética
- Técnica Profesional en Procesamiento y Calidad Nutricional de Alimentos
- Tecnología en Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Farmacia
- Derecho
- Ciencia Política
Posgrados
- Especializacion en gestion fiscal y contabilidad pública (VIRTUAL)
- Especialización en finanzas territoriales
- Especialización en física general
- Especialización en gestión eficiente de energía
- Especialización en gestión de la calidad
- Especialización en química orgánica
- Especialización en estadística aplicada
- Especialización en didáctica de las matemáticas
- Especialización en derecho laboral y seguridad social
- Especialización tecnológica en gestión de construcciones limpias y sostenibles
- Especialización en contratación e interventoría de servicios alimentarios a colectividades
- Especialización en métodos numéricos
- Especialización en Derecho Administrativo y de la Función Pública
- Especialización en Plantas Medicinales
- Maestría en ingeniería quimíca
- Maestría en protección social
- Maestría en investigaciones jurídicas y sociojurídicas
- Maestría en educación
- Maestría ciencias físicas
- Maestria en ciencias ambientales
- Maestría en ciencias matemáticas
- Maestria en lingüística
- Maestría en biología
- Maestría en literatura hispanoamericana y del caribe
- Maestría en seguridad alimentaria y nutricional
- Maestría en estudios de género y violencia intrafamiliar
- Maestría en gestión energética
- Maestría en neuropedagogía
- Maestría en historia
- Maestría en didáctica de las matemáticas
- Maestría en ciencias químicas
- Maestría en gestión de la calidad
- Maestría en gestión farmacéutica
- Maestría en filosofía
- Maestría en Entrenamiento Deportivo
- Maestría en Desarrollo Urbano Sostenible
- Maestría en Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico
- Maestría en Contabilidad
- Maestría en Economía
- Maestría en Administración de Empresas
- Doctorado en medicina tropical
- Doctorado en ciencias físicas
- Doctorado en ciencias de la educación
- Doctorado en ciencias químicas
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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