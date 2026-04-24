Sujeto fue capturado dos veces durante una semana en Bogotá: ¿por qué estaba libre?

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos hombres en la localidad de Engativá y señaló que uno de ellos era reincidente. Ambos sujetos fueron detenidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó al caso en sus redes al conocerse que uno de los hombres ya había sido capturado en esta antepenúltima semana de abril.



La captura ocurrió en el barrio Gran Granada cuando unos patrulleros estaban patrullando la zona e identificaron a los dos ciudadanos, quienes emprendieron la huida cuando se percataron de la presencia de los uniformados. A raíz de este intento de escape, la institución dio inicio a un Plan Candado para dar con los sujetos. Durante el procedimiento, señaló la Mebog, los presuntos delincuentes arrojaron un arma de fuego junto a cinco cartuchos, que fue inmediatamente incautada. A su vez, los efectivos lograron inmovilizar una motocicleta sin placas en la que se estaban movilizando.

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Según información que obtuvo la institución por parte de la comunidad del barrio, estos dos hombres eran conocidos por el sector por su presunta participación en hechos delictivos como hurtos a personas mediante la modalidad de raponazo.



Tras la detención, los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por el delito que se les atribuye.

En redes sociales, el alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó al hecho y dijo: “Capturado dos veces en una semana por porte ilegal de armas. Delito que da 9 años de cárcel”. En esa línea, el mandatario dijo que “delincuentes como este no pueden seguir quedando libres”. Este mensaje del alcalde se une a una serie de críticas que Galán ha hecho al sistema de justicia colombiano. El pasado 18 de abril, Galán lamentó el asesinato del joven Freddy Guzmán, ocurrido en la estación La Granja de TransMilenio en un presunto intento de robo.



“Que alguien asesine por robarse un celular muestra que nuestro sistema está fallando: no estamos frenando a tiempo las carreras criminales. Tenemos que seguir dando la discusión e implementar las reformas que permitan que delincuentes como los asesinos de Fredy sean castigados con contundencia y paguen cárcel. En Bogotá estamos en una guerra contra la delincuencia y no vamos a ceder”.



El delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones está contemplado en el artículo 365 del Código Penal colombiano e indica que la persona que cometa este comportamiento sin permiso de las autoridades incurrirá en prisión de nueve a doce años.



Paula Rozo

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