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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Señalan a habitante de calle por ataque contra dos mujeres en Soacha: una de las víctimas murió

Señalan a habitante de calle por ataque contra dos mujeres en Soacha: una de las víctimas murió

De acuerdo con el alcalde Julián Sánchez, el señalado asesino "atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector" y fue detenido por las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Habitante de calle habría matado a una mujer y herido a otra con arma cortopunzante en Soacha
Los hechos sucedieron en el barrio El Salitre, comuna 1 -
Noticias Caracol

Un habitante de calle fue capturado en la tarde de este viernes 24 de abril, acusado de atacar a dos mujeres con un arma cortopunzante. Lamentablemente, una de las víctimas de estos hechos perdió la vida. Los hechos sucedieron en el barrio El Salitre, comuna 1, municipio de Soacha.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció a través de sus redes sociales en torno a estos hechos y dijo que el señalado homicida fue detenido: “Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio el Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”.

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Agregó el mandatario local que “expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida. La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la Policía de Soacha y en proceso de judicialización por homicidio. Desde la Alcaldía de Soacha reiteramos el compromiso de trabajar con todas las instituciones para que hechos como este no se repitan en la ciudad”.

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Comunidad en Soacha intentó linchar a habitante de calle que habría matado a una mujer

En videos compartidos a través de redes sociales se ve a una mujer tirada en el piso luego de que el habitante de calle, al parecer, la atacó con el arma cortopunzante.

Al mismo tiempo, varios ciudadanos que se encontraban en la zona intentaron linchar al habitante de calle, quien estaba a manos de la Policía de Soacha.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer asesinada, presuntamente, por esta persona. Mientras tanto, la mujer herida se encuentra en recuperación.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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