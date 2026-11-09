Ideam reveló cómo estará el clima en Colombia del 10 al 13 de noviembre en Colombia: ¿habrá lluvias?

Las condiciones meteorológicas tendrán cambios durante esta semana en buena parte del territorio colombiano. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre se esperan lluvias de distinta intensidad en varias regiones, con mayor incidencia en el occidente, centro y sur del país. De acuerdo con el comunicado de la entidad, las precipitaciones más fuertes se concentrarían en sectores de las regiones Pacífica y Andina, así como en algunas zonas de la Amazonía.

Entre los departamentos que podrían registrar mayores acumulados de agua están Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se contempla actividad de lluvias en el Eje Cafetero y otros sectores del sur y occidente colombiano. Mientras algunas zonas tendrán lluvias fuertes y moderadas, en otras predominará el tiempo seco o se presentarán precipitaciones aisladas. Hacia el cierre de la semana, el pronóstico también contempla lluvias en sectores de las regiones Caribe y Amazónica. El informe del Ideam señala, además, que las temperaturas máximas se mantendrán elevadas en varias ciudades. Cúcuta y Neiva podrían alcanzar registros de entre 34 y 38 grados centígrados, mientras que Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar también tendrán jornadas con temperaturas que podrían llegar hasta los 37 °C.

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¿Dónde lloverá en Colombia del 10 al 13 de noviembre?

Para el martes 10 de noviembre, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca concentrarán buena parte de las precipitaciones fuertes. El Ideam también advierte sobre posibles núcleos de lluvia con acumulados importantes en sectores del suroriente colombiano. Las lluvias moderadas se extenderían por zonas de Antioquia, el Eje Cafetero, el sur del país y el piedemonte amazónico. Por su parte, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, el norte de Bolívar y Sucre tendrían condiciones predominantemente secas.



El miércoles 11 de noviembre, las precipitaciones de mayor intensidad se trasladarían o mantendrían en sectores de Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, además del occidente y suroccidente del territorio nacional. Caquetá y algunas áreas del suroriente también podrían presentar acumulados importantes. Durante esta jornada se esperan lluvias moderadas en diferentes puntos de la región Andina, la Amazonía y el sur de la Orinoquía. En contraste, el pronóstico señala condiciones más secas en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y sectores del norte de Bolívar. Arauca, Casanare y Vichada también tendrían menores registros de precipitación.

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Para el jueves 12 de noviembre, el Ideam prevé lluvias fuertes principalmente en sectores de las regiones Pacífica y Andina. Chocó y Antioquia figuran entre los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones, al igual que algunas zonas del centro del país. En el suroccidente, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían presentar lluvias moderadas. Esta misma condición se contempla para sectores de Huila, Caquetá, Meta y Casanare. También se esperan precipitaciones en algunas áreas del suroriente colombiano. Las menores cantidades de lluvia se pronostican para el extremo norte del país, especialmente en La Guajira y el norte de Magdalena, así como en algunos sectores del oriente.

El viernes 13 de noviembre, las lluvias de mayor intensidad podrían presentarse en sectores del occidente y norte de Colombia, además de algunas áreas del sur y oriente. Las precipitaciones moderadas se mantendrían en puntos de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En Huila, Casanare, Meta, Vichada y Amazonas se pronostican lluvias ligeras. Para esta jornada, el instituto también identifica sectores del centro y suroriente del territorio nacional con acumulados bajos o nulos de precipitación. Sin embargo, aclara que esta condición no significa que necesariamente vaya a desaparecer por completo la posibilidad de lluvias en esos departamentos.

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¿Qué temperaturas se esperan en Bogotá y otras ciudades?

Además de las precipitaciones, el comunicado especial presenta las temperaturas máximas y mínimas previstas para algunas de las principales ciudades del país. Cúcuta y Neiva tendrán los registros más altos, con máximas que podrían ubicarse entre 34 y 38 °C durante varios días. En Barranquilla, Montería, Santa Marta y Valledupar también se esperan temperaturas elevadas, con valores que en determinadas jornadas podrían oscilar entre 33 y 37 °C. Para el caso de Bogotá, el Ideam estima temperaturas máximas entre 19 y 24 °C, dependiendo del día, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre 7 y 12 °C. Esto significa que las primeras horas de la mañana y las noches tendrán registros más bajos que los previstos para las horas de mayor temperatura.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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