Tarjeta Cívica y Metro de Medellín: estas son las estaciones donde ya no habrá taquillas físicas

A partir de este lunes 9 de noviembre de 2026, el Metro de Medellín puso en marcha una importante transformación en su red de transporte masivo con la implementación de un nuevo modelo de experiencia del cliente. De acuerdo con la entidad oficial, un grupo de estaciones estratégicas del sistema dejó de prestar el servicio de venta tradicional en ventanillas físicas de manera definitiva, migrando hacia un esquema completamente digital, automatizado y respaldado por personal de asistencia en los accesos.



Esta iniciativa forma parte de una estrategia de canales que la empresa ha desarrollado durante los últimos cinco años para ofrecer mayor autonomía a los viajeros, agilizar el acceso y alinear el sistema con las prácticas de movilidad urbana de las principales ciudades del mundo. Los antiguos taquilleros asumieron ahora el rol de orientadores de experiencia, conformando un equipo de cerca de 260 orientadores desplegados en toda la red para resolver dudas de primer contacto, guiar en el uso de las herramientas tecnológicas y apoyar a los ciudadanos en la zona de torniquetes.



Fechas clave y ampliación de horarios en Puntos de Atención al Cliente (PAC)

Para garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus diligencias y trámites asociados a la tarjeta Cívica sin contratiempos, el Metro de Medellín anunció una ampliación general en los horarios de atención presencial. A partir del próximo 17 de noviembre de 2026, los Puntos de Atención al Cliente (PAC) modificarán su jornada comercial para operar de lunes a viernes en horario continuado desde las 4:30 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Adicionalmente, pensando en los usuarios que laboran durante la semana, los PAC ubicados en Acevedo, San Antonio Occidente y Itagüí abrirán sus puertas también los días sábados en el mismo horario extendido, de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. Esto facilitará la personalización del medio de pago, la gestión de trámites y la resolución de novedades administrativas antes o después de la jornada laboral.



Ubicaciones y estaciones habilitadas con el nuevo modelo digital

El proceso de modernización y retiro de taquillas físicas comenzó a regir de forma oficial en seis estaciones de alta afluencia de pasajeros. Las ubicaciones exactas donde opera este nuevo modelo de experiencia del cliente son:



Estación Floresta .

. Estación Acevedo .

. Estación Parque Berrío (Centro Norte) .

. Estación Envigado .

. Estación Ayurá .

. Estación Itagüí.

En estas estaciones, los usuarios ya no encontrarán ventanillas de venta manual, sino una red fortalecida de soporte tecnológico y humano. Asimismo, el sistema cuenta con un total de 289 Máquinas de Recarga Automática distribuidas en su infraestructura para garantizar transacciones rápidas.



Requisitos, canales oficiales y alternativas digitales de recarga

Ante la supresión de las taquillas físicas en las estaciones mencionadas, el Metro de Medellín recordó a la ciudadanía la variedad de canales digitales y de autogestión disponibles para recargar el saldo de la tarjeta Cívica de forma ágil y segura:

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Máquinas de Recarga Automática: Red de 289 máquinas ubicadas estratégicamente en las estaciones del sistema.

Red de ubicadas estratégicamente en las estaciones del sistema. App Cívica: Aplicación oficial para dispositivos móviles, la cual cuenta con nuevas funcionalidades para la gestión de saldos y transacciones.

Aplicación oficial para dispositivos móviles, la cual cuenta con nuevas funcionalidades para la gestión de saldos y transacciones. Canales bancarios aliados: Plataformas digitales de pago como Nequi y la App Bancolombia .

Plataformas digitales de pago como y la . Recarga vía WhatsApp: Un innovador canal implementado en alianza con el Banco GNB Sudameris a través de la línea +57 324 557 1245 , permitiendo efectuar pagos desde cualquier entidad financiera habilitada en la Zona Bre-B.

Un innovador canal implementado en alianza con el Banco GNB Sudameris a través de la línea , permitiendo efectuar pagos desde cualquier entidad financiera habilitada en la Zona Bre-B. Pagos abiertos (Próximamente): La entidad anunció que en el corto plazo se habilitará el ingreso al sistema utilizando directamente tarjetas débito o crédito Visa y Mastercard en los validadores autorizados.

Paso a paso para realizar recargas y consultas en las estaciones modernas

Si es usuario frecuente de las estaciones actualizadas o necesita familiarizarse con el nuevo modelo de servicio, siga estas recomendaciones prácticas para realizar sus trámites:



Identifique al personal de apoyo: Si tiene dudas sobre cómo operar las máquinas automáticas o requiere orientación, ubique a los orientadores de experiencia o guías educativos situados en la zona libre y en la línea de torniquetes. Utilice las Máquinas de Recarga Automática: Acérquese a cualquiera de las 289 terminales, siga las instrucciones en pantalla, inserte su medio de pago o efectivo habilitado y complete la recarga de su tarjeta Cívica en segundos. Opte por la autogestión digital: Realice recargas anticipadas desde su teléfono celular utilizando la App Cívica, Nequi, App Bancolombia o escribiendo al canal oficial de WhatsApp +57 324 557 1245 para evitar filas. Acuda a los PAC para casos especiales: Si requiere trámites complejos, personalización de plásticos por primera vez o solución a bloqueos de saldo, acérquese a los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de estaciones como Niquía, Acevedo, San Antonio Oriente, San Antonio Occidente, Itagüí o San Javier, operando de lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. y los sábados en las estaciones seleccionadas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

