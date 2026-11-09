A la cárcel, vigilante señalado de la muerte de un adolescente en un club de golf de Cartagena

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Juan Carlos Lombana López, un exsupervisor de una empresa de seguridad señalado de disparar contra dos adolescentes que ingresaron a un club de golf en Cartagena. Uno de los menores murió como consecuencia de la herida, mientras que el otro sobrevivió al ataque. El caso se remonta al 17 de abril de 2026, cuando dos hermanos mellizos, ambos de 16 años, entraron a un campo de golf ubicado en el corregimiento de Punta Canoa, en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con la investigación, los jóvenes buscaban recoger las pelotas que caían en las trampas de agua del establecimiento, que presuntamente después vendían a los jugadores. La presencia de los adolescentes fue advertida por el personal encargado de la vigilancia del lugar. Los trabajadores de seguridad se acercaron a los menores y les indicaron que debían retirarse del club. Sin embargo, cuando los jóvenes se encontraban cerca de la salida, se habría producido el ataque que terminó con la vida de uno de ellos.

Publicidad

Lombana López, quien para ese momento se desempeñaba como supervisor de una empresa de seguridad, presuntamente accionó un arma de fuego contra los dos adolescentes. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de uno de los mellizos. Debido a la gravedad de la lesión, el menor fue trasladado a un centro médico, pero falleció durante el recorrido. La Fiscalía adelanta el proceso judicial para establecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y la responsabilidad del señalado en estos hechos.



Captura del exsupervisor de seguridad en Cartagena

Después de varios meses de investigación, las autoridades obtuvieron una orden de captura contra Juan Carlos Lombana López por su presunta participación en el homicidio del adolescente. El procedimiento se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre, cuando el investigado se presentó voluntariamente en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), acompañado de su abogado. En ese lugar se hizo efectiva la orden judicial que existía en su contra. La detención permitió avanzar a una nueva etapa del proceso penal, que ahora deberá determinar la responsabilidad del exsupervisor en la muerte del menor de edad. La investigación está a cargo de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar de la Fiscalía.



Tras su captura, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar le formuló imputación a Lombana López por el delito de homicidio agravado, relacionado con la muerte del adolescente ocurrida en el club de golf de Punta Canoa. Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía. Esto significa que la investigación continuará su curso en los escenarios judiciales correspondientes, donde se deberán examinar los elementos materiales probatorios y establecer si el señalado tuvo responsabilidad penal en el caso.



Por decisión de un juez, el exsupervisor de seguridad deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra. El hombre es señalado de haber utilizado un arma de fuego contra los dos hermanos cuando estos se retiraban del establecimiento, luego de que el personal de vigilancia les advirtiera que no podían permanecer en el lugar.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co